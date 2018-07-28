Aday olmayacağını açıklayan Akşener'e 'afişli' çağrı: Biz de seni çok seviyoruz be!

İyi Parti Genel Merkezi binasının dış cephesine Meral Akşener'in dev pankartı asıldı. Aday olmayacağını açıklayan ve ardından bunun kesin kararı olduğunu belirtem parti lideri Meral Akşener'e açıklan pankartta "Yüzünü bize dön. Biz de seni çok seviyoruz be!" ifadesi yer aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in, yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kesin olarak açıklamasının ardından partililerden çağrılar gelmeye devam ediyor. Son olarak, İyi Parti Genel Merkezi binasının dış cephesi yeniden düzenlendi. Asılan dev afişte, Meral Akşener'in, Afyon kampındaki sözü ve partililerin cevabı yer aldı.