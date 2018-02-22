Akşener'e eleştiri: MHP'lilikten kurtulun!

ANAP, DSP, MHP, DYP ve AKP'de siyaset yapmış isimlerle bir araya gelen İyi Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'e "MHP’lilerin kurduğu parti" görünümünden kurtulunması gerektiği eleştirisi yapıldı. Akşener 1 Nisan'daki kurultayı işaret etti.

Meral Akşener’e, geçmişte merkez ve merkez sağ partilerde siyaset yapan milletvekili ve bakanlardan “İYİ Parti’nin MHP’lilerin kurduğu parti” görüntüsü verdiği eleştirisi geldi. Akşener ise 1 Nisan’da yapılacak parti kurultayını adres göstererek, eleştiri ve öneriler doğrultusunda, partide dengenin sağlanacağı mesajı verdi.

Akşener, önceki gün Çukurambar’daki Point Otel’de, geçmiş dönemlerde ANAP, DSP, MHP, DYP ve AK Parti’de siyaset yapmış, aralarında bürokrat, milletvekili ve bakanlarında bulunduğu 300 kişiyle birlikte “İstişare Yemeği”nde buluştu. Akşener, yemeğin amacının “yıllarca siyasetin içinde bulunmuş isimlerle İYİ Parti’nin bundan sonraki yol haritasını belirlemek için fikir alışverişinde bulunmak” olduğunu dile getirdi. Daha sonra basına kapatılan yemekte, Akşener katılanların eleştiri ve önerilerini aldı. Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre, eski bakan ve milletvekilleri, İYİ Parti’nin ‘daha merkezde’ yer alması gerektiğini belirterek, şu andaki yönetimin MHP ağırlıklı isimlerden oluşması nedeniyle “MHP’lilerin kurduğu” parti algısından kurtulamadığını anlattılar. Akşener’in ise yemeğe katılanların yoğunlukta olan bu eleştirisi karşısında, “partideki MHP’li sayısının 1 Nisan’da, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kurultayda düşürüleceğini ve dengenin sağlanacağı” mesajı verdiği öğrenildi.

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