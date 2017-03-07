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Politika

Akşener'den "Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz" diyen Bahçeli'ye yanıt

MHP'nin muhalif isimlerinden Meral Akşener ve Sinan Oğan, partiden ihraç ettirilmişti

07 Mart 2017 20:23

MHP'nin Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Bahçeşehir Üniversite'sinde saldırıya uğrayan Sinan Oğan'a ilişkin söylediği "Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz" sözlerine yanıt verdi.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Meral Akşener, "Sayın Bahçeli (Sayın Sinan Oğan'a yapılan saldırı için) Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz. Kurultay mücadelesini düşündüm de... Haklıdır" dedi.

"Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz"

Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Sinan Oğan'a düzenlenen saldırı hakkında şunları söylemişti:

"Bunun neresini değerlendireyim. Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz."

"Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sözleriyle saldırı

Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada Ömer Faruk Y. isimli bir kişi "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" diyerek Oğan'ın bulunduğu kürsüye saldırmıştı. Emniyette "saldırı" suçundan işlem yapılan Ömer Faruk Y, daha sonra nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

AA'dan 'tuhaf' tweet

Oğan, saldırıya uğramasını "protesto" olarak haberleştiren Anadolu Ajansı'na (AA) tepki göstermişti. Devletin resmi haber ajansı AA, Twitter hesabından Oğan'a "Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner tekrar okursunuz” ifadeleri kullanmıştı.

Oğan, daha sonra kaldırılan bu mesaj için Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etmişti.

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