Akşener'den Saray'a 'FETÖ' faksı

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, “FETÖ’nün MHP’ye sızma operasyonu” kapsamında gözaltına alınanlara sahip çıkmak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aradığı ve ulaşamadığı ortaya çıktı. Akşener, telefonla ulaşamadığı Erdoğan’a faks göndererek, bu isimlerin 'FETÖ' ile bağlantısı olmadığını belirtti. Akşener’in faksta “operasyon kapsamında kendisini destekleyen isimlerin gözaltına alınmasının dikkat çekici olduğunu” belirterek, "Türk milliyetçisi isimleri FETÖ’cü ilan etmenin yanlış olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, MHP’den ihraç edilen genel başkan adayı Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan “FETÖ’nün MHP’ye sızma operasyonu” kapsamında gözaltına alınan isimlere sahip çıktı. Akşener’in gözaltına alınan isimlerle ilgili “bir yanlışlık olduğu” gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aradığı, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı’na faks gönderdiği öğrenildi.

"Türk milliyetçisi isimler"

Akşener’in faksta “operasyon kapsamında kendisini destekleyen isimlerin gözaltına alınmasının dikkat çekici olduğunu” belirterek, “Türk milliyetçisi isimleri 'FETÖ’cü ilan etmenin yanlış olduğunu, bu isimlerin 'FETÖ’yle mücadele eden isimler olduğunu” ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı’ndan da Akşener’e, “bu isimlerle ilgili iddiaların incelendiği” yönünde bilgi verildiği kaydedildi.

33 kişi gözaltına alınmıştı

Bayramdan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “FETÖ’nün MHP’ye sızma operasyonu” adı altında operasyon başlatılmıştı. Başsavcılığın 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdiği isimler arasında, bazı gazeteciler dışında, Güldaş Aktüel Tekstil Şirketi’nin sahibi işadamı Adnan Osman Güldaş, Aker Eşarpları’nın sahibi İzzet Aker, “Selam Tevhit Kumpası davasında Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu saptanan polislerin avukatlığını yaptığı gerekçesiyle” İrfan Sönmez, Zeynel Abidin Kıymaz ve tutuklu Mümtaz’er Türköne de bulunuyor.

"FETÖ’cülere karşı uyanık olun"

Öte yandan MHP’nin 18 Mart 2018’de gerçekleştireceği olağan kurultay süreci 9 Ekim’de ilçe kongreleriyle başlayacak. MHP yönetiminin il ve ilçe kongrelerinde “kurultay sürecinde muhaliflere destek veren delegeler başta olmak üzere il ve ilçe yöneticilerini tasfiye etmesi bekleniyor. İl ve ilçe kurultaylarında MHP yönetiminin dikkate alacağı konu ise “FETÖ yapılanması.” MHP, özellikle kurultaylar sürecinde “FETÖ’cülerin partiye sızmasını önlemek” için adaylıklarda sıkı bir denetime gidecek. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de kurultaylara ilişkin partililere “FETÖ’cülere karşı uyanık olun” uyarısında bulunduğuna dikkat çekiliyor.