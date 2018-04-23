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Akşener'den İyi Parti'yi beklemeden Genel Kurul'dan ayrılan Erdoğan'a: Bu millet de seni terk edecek

"Asgari demokratik olgunluğu göstermesini beklerdim..."

23 Nisan 2018 21:25

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Genel Kurulu’nda yapacağı ilk konuşmayı dinlemeden Meclis’ten ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

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Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Akşener, “İYİ Partili milletvekilinin yapacağı konuşmayı beklemeden genel kurulu terk eden Sayın Cumhurbaşkanından asgari demokratik olgunluğu göstermesini beklerdim. Ama dur, 24 Haziran’da bu millet de seni terk edecek. #TürkiyeİYİOlacak” ifadelerini kullandı.

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