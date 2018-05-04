Akşener'den Bahçeli'ye: Posta ile göndereyim mi?

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza yöntemiyle ilgili olarak ‘FETÖ iması’nda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi. İmza sürecinin başladığı ilk gün, gerekli olan 100 bin imzaya ulaşarak adaylığı garantileyen Akşener, imzacılar konusunda “Kafamı karıştıran bir konu var” diyen Bahçeli’ye “İmza verenlerin listesini siz YSK'dan alır mısınız, yoksa ben posta ile göndereyim mi?” diye sordu.

100 bin imzalı Cumhurbaşkanı adayları için bugün başlayan imza süreci büyük bir gövde gösterisine dönüşürken; Akşener ilk 4 saat içerisinde adaylık için gereken 100 bin imzayı toplamayı başarmıştı.

TIKLAYIN - Akşener 4 saatte 100 bin imzayı geçti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen Fethullah Gülen cemaatini kastederek “Kafamı karıştıran bir konu var. Pensilvanya'dan bir talimat gelip 100 bin kişiyi falan adayın etrafında toplayın der ise ne olur?” diye konuşmuştu.

CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti, Bahçeli'nin yorumlarına sert tepki gösterirken; Akşener de ilk açıklamasında, “Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" demişti.