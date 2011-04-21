-AKŞENER: YSK'NIN VETO KARARI ANAYASA'YA UYGUN İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - TBMM Başkanvekili Meral Akşener, YSK'nın 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal kararının Anayasa'ya uygun olduğunu söyledi. MHP'nin İstanbul milletvekili adayları, Cevahir Otel'de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili adayı Meral Akşener, toplantı öncesinde gazetecilerin YSK'nın 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal kararı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. ''YSK'nın veto kararı Anayasa'ya uygun'' diyen Akşener, ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan olaylardan sonra yeni kararlar alınmaya başlandığını öne sürdü. Akşener, ''(Bir hata yapmışız) dendi. Ortada, yakarsanız, yıkarsanız hakkınızı alırsınız gibi bir sonuca götürecek bir resim var'' ifadesini kullandı. Diğer taraftan 1 milyon 700 bin gencin geleceğinin çalındığını savunan Akşener, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakan yaptığı her işi Cumhuriyet tarihi ile kıyasladı. Üniversite sınavları bugüne kadar hiçbir iktidarın dokunmadığı bir alandı. Eksik, gedik olurdu ama böyle organize bir sahtekarlık hiç olmadı. 17, 18 yaşındaki gençlerden yandaş talep edebilecek bir iktidar bu ülkeye gelmedi. Ama şimdi geldi.'' Akşener, hedeflerinin İstanbul'da birinci parti, Türkiye'de tek başına iktidar olmak olduğunu ifade etti. -ADAY TANITIMI- MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan da toplantıdaki konuşmasında, ''İstanbul'daki her adayımız, partimizin duruşunun, anlayışının, ahlakının ve düşüncesinin sembolüdür'' dedi. Başkan, 12 Haziran milletvekili genel seçimlerine MHP saflarında katılmak için vatandaşların yoğun ilgi ve teveccühünün bulunduğunu belirterek, bu ilginin, ''milliyetçi hareketin'' Türk milletinin yegane gelecek ümidi ve iktidarın yegane alternatifi olduğunu bir kere daha gösterdiğini kaydetti. Başkan'ın konuşmasından sonra MHP'nin İstanbul milletvekili adayları tek tek tanıtıldı. Tanıtımda, İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı ''Balyoz Planı'' davası sanıklarından emekli Korgeneral Engin Alan partililerden büyük alkış aldı.