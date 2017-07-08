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Politika

‘Akşener yönetimi belirledi, yeni partiye isim arıyor’ iddiası

Akşener’in partisi kurulduğu anda en az iki vekille TBMM’de temsil edilme şansı bulacak

08 Temmuz 2017 12:53

Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyan ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in kuracağı yeni partiyle ilgili olarak önemli bir iddia ileri sürüldü. İddiaya göre Akşener, parti yönetimi için Durmuş YılmazNuri OkutanAbdüllatif ŞenerEngin AlanMansur Yavaş gibi isimlere teklif götürmeye hazırlanıyor. 

Karar gazetesinden Erol Metin'in haberi şöyle:

MHP’den ihraç edilen bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, partinin liderinin Meral Akşener olacağını kendisine ait sosyal medya hesabından duyurmuştu. Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok da yeni partiye katılacağını açıklamıştı. Böylece Akşener’in partisi kurulduğu anda en az iki vekille TBMM’de temsil edilme şansı bulacak.

Geniş yelpazeli partinin isminin ne olması gerektiği konusunda birçok kişiden fikir alınırken, Akşener’in, partinin kadrolarını oluşturmak amacıyla birtakım görüşmeler yaptığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Akşener, büyük illerde teşkilatlanmanın tamamlanması için görevlendirme yaptı. İl başkanlığı için düşünülen isimlere, kendi kadrolarını oluşturma talimatı verildi. Akşener’in genel başkan olacağı yeni partinin yönetiminde kimlerin yer alacağı da yavaş yavaş netleştiriliyor.

Akşener’in vefa ilkesini gözeterek zorlu mücadele sırasında kendisini yalnız bırakmayanları yönetime taşıyacağına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in avukatlığını yapan emekli Ağır Ceza Hakimi Feridun Bahşi, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP eski Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Erdem, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok ve Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan’ın partide görev üstleneceği belirtiliyor. Akşener’le birlikte hareket etme kararı alan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ’ın yanı sıra Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na da listede yer verilmesi bekleniyor. Akşener’in eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, emekli Korgeneral Engin Alan ve Mansur Yavaş’ı da kurulacak partide görmek istediği kulislerde konuşulan iddialar arasında. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la da temas kurulduğu öne sürüldü.

 

 

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