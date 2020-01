Akşener: Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmayacaksın (2)

\"İYİ PARTİ\'DEN SONRA ATATÜRK DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ HALİNE GELDİ\"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirneli kadınlarla Meriç Nehri kenarındaki bir restoranda bir araya geldi. Basına kapalı toplantının ardından Akşener, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti\'nin henüz 1 ayını doldurmadığını ancak, Türkiye\'nin sorunlu alanlarında iyileşme sağladığını kaydeden Akşener, şunları söyledi:

\"Başından itibaren söyleriz rekabet iyi bir şeydir önce seçmene sonra basına mensuplarına yarar. Göreceksiniz, bizim gezi yaptığımız yerlere iktidar ve muhalefetten siyasiler gelip sizlerle, seçmenle, halkımızla buluşacak. Atatürk ile ilgili tartışmaların getirdiği nokta. İYİ Parti kurulduktan sonra gördüğünüz gibi Atatürk yıllardır savaş açmışların en değer verdiği bir büyüğümüz haline döndü. Bütün bunlar olumlu gelişmeler, seçmen lehine pek çok kararın çıkmasına neden olacağız biz. Gezilerimiz bugün Edirne\'de, haftaya Mardin\'de olacağız. Ondan sonraki hafta da Artvin\'de olacağız. Her hafta bir ilimizi gezeceğiz. İYİ Parti iyi yolda. Edirne\'ye de iyilikler getirecek.\"

\"İKİNCİ TURDA \'HAYIR\' BLOĞU ADAYININ ARKASINDA OLACAGIZ\"

Gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sorusu üzerine öncelikle CHP ile ortak aday çıkarmayacaklarını ve bunun yanlış olduğunu anlatan Akşener, ikinci turda ise \'Hayır\' bloğundan çıkan adayı sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Akşener, şöyle dedi:

\"Benim inancım şudur: CHP bir aday çıkarmalı, kim olursa olsun, İYİ Parti bir aday çıkarmalı. Efendim zaten AKP çıkaracak. HDP bir aday çıkaracak, öyle görünüyor. Keşke Saadet Partisi ve Demokrat Parti de birer aday çıkarabilse. 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye olarak biz bir şey yaşadık. Ekmeleddin bey üzerinden iki siyasi parti yan yana geldi ve ikisinin toplamı kadar oy alamadılar. Buna karşılık 16 Nisan referandumunda \'Hayır\'cı bir blok olarak ben ve arkadaşlarım, bizler, CHP, Saadet Parti, Demokrat Parti gibi hepimiz bu \'Hayır\' bloğunun içinde bulunduk ve çok çalıştık. Bu çalışma sonucunda yüzde 50 Evet, yüzde 50 Hayır çıktı. Siyasi partiler aday çıkarmalı, İYİ Parti bir aday çıkaracak. CHP ile bir aday çıkarmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Onlar açısından da bizim için de Türkiye açısından da. Ama ikinci tura kim kalırsa \'Hayır\' bloğundan elbette ki biz onun yanında durup sonuna kadar çalışacağız. Bu başka bir şey ama birinci turda bütün siyasi partiler adaylarını çıkarabilmeli diye bakıyoruz. Daha evvel yaşadığımız travmadan dolayı. 16 Nisan\'da hatırlayın MHP, BBP ve AK Parti\'nin toplamı yüzde 61 idi. Neresi belli olmayan bir soru işaretiyle 51.4 alabildiler. Bazen topladığınız zaman eşit bir sonuç çıkmıyor. İkinci tura kalındığı takdirde orada \'Hayır\' bloğundan kim çıkıyorsa, İYİ Parti olarak biz onun arkasında olacağız. Biz kalıyorsak, bizim arkamızda durulmasını da elbette talep edeceğiz.\"

\"ÇİLLER\'E DAVET, KADİRŞİNASLIKTIR\"

Bir gazetecinin, CHP\'nin eski Başbakan Tansu Çiller\'i kadın buluşmasına davet ettiğini söylemesi üzerine Akşener, \"Gayet olağan ve güzel bir şey olarak karşılıyorum. Siyasette ve diğer alanlarda görev yapmış kadınlara yönelik büyük bir kadirşinaslık bu. Güzel bir şey\" ifadelerini kullandı.

MHP\'DEN İSTİFA İDDİALARI

MHP\'den 10 milletvekilinin istifa edeceğine yönelik iddiaların sorulduğu Akşener, herhangi bir bilgisi olmadığını ve konuyu köşe yazarlarından okuduğunu söyleyerek, \"Bizim partimiz özel olarak milletvekili transferi üzerinden geçmişi hatırlatan bir sistem içerisinde olmayacak ama bu tip arkadaşlarımızı, hangi siyasi parti ve görüşten olursa olsun, vatanseverlik, Türkiye\'nin bekası, Cumhuriyet değerleri konularında hemfikir olan her arkadaşımıza kapılarımız açık. Bilgim yok, sadece köşe yazısından okudum\" diye konuştu.

\"MHP İLE MÜMKÜN OLDUĞUNCA POLEMİK YAPMAYACAĞIZ\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin seçim barajının düşürülmesine yönelik açıklamasını da değerlendiren İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şunları söyledi:

\"Baraj konusunda böyle bir talebi var. Biz prensip olarak MHP yöneticilerinden direkt bir saldırı şeklinde, hakaret, küfür ki, bunları kişisel olarak işittim ben zamanında bazılarından, mümkün olduğunca MHP ile polemik yapmayacağız ve cevaplandırmayacağız. Baraj konusu birdenbire ilginç. Yıllarca hep \'Baraj iyidir\' denmişti. Sayın Bahçeli \'2019\'a kadar biz Adalet ve Kalkınma Parti ile birlikte yola devam edeceğiz\' dediğine göre zaten bir hemhâl olmuş durum var. Sorunun cevabı herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinde diye görünüyor.\"

Partisinin olası bir seçimde alacağı oy oranlarıyla ilgili de konuşan Akşener, baraj sorunu yaşamadıklarını kaydederek şunları kaydetti:

\"Ben Sayın Erdoğan\'dan sonra sanırım ekonomik durumuna göre fazla araştırma yapan bir siyasetçiyim. Durumumuz çok iyidir, barajın üzerinde. Bir mucize var, oranını söyleyemeyeceğim. Parti hiç kurulmadan önce sabit seçmeni oluşmuş, bugüne kadar Türkiye\'de hiç olmayan bir şey bu. 2001 Ak Parti\'nin kuruluşunu da biliyorum. Orada kararsız \'yeni bir siyasi yola ihtiyaç var\' diyen yüzde 40 insanlar topluluğu vardı. \'Şu kişi parti kursun, şu kadar oy vereceğim\' diye bir kavram yoktu. Bugün farklı bir şey var, barajın üzerinde, \'her şartta oy vereceğim\' diyen bir seçmen, bu ilk defa oluyor. \'Parti kurulsun oy vereceğim\' diyenler var, bunlar yüzde 20 civarında, yüzde 18\'i de \'göreceğim, kadrolara bakacağım\' diyor. Yüzde 38\'lik marjdan bahsediyoruz ama bu yüzde 38 oyumuz var demiyorum. Ben yalanı sevmiyorum, böyle bir şey yok ama potansiyelin varlığı var. Bizim programımızda baraj için yüzde 5 demiştik. Türkiye milletvekilliği önerdik. Barajla ilgili bir sıkıntımız olmadığı için muhteremler kendileri bilir.\"

\"NATO\'NUN ÖZÜR DİLEMESİ OLUMLU\"

NATO tatbikatında yaşanan skandalı değerlendiren Akşener, kınadıkları bir tablo oluştuğunu ve özür dilenmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, \"NATO\'da oluşan o tablo kınanmalı ve kınadığımız bir tablo. Özür dilenmesi güzel bir şeydir. Büyük bir yanlışlık. NATO Genel Sekreteri değil herkes biliyor şimdi. Türkiye açısından olumlu bulunması gereken, çünkü biz \'heyt yapıp tokat yemeğe\' alıştığımız için özür kısmı olumlu karşıladık, diğer tablo kabul edilemez\" diye konuştu.

Yurt gezileriyle ilgili bilgiler de veren Akşener, \"Zikzaklı gideceğiz. Ahlat bir uç, Edirne bir uç; geldik. Cumartesi Mardin, oradan Artvin, oradan diğer illere gideceğiz. Kendim konuşmak yerine vatandaşları dinliyorum\" dedi. Kadınlar toplantıda Akeşener\'e yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar, Akşener\'le birlikte fotoğraf çektirebilmek için büyük çaba harcadı.



FOTOĞRAFLI