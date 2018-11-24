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Politika

Akşener Validebağ Öğretmenevi'ni ziyaret etti

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Validebağ Öğretmenevi'nde ortaokul öğretmenini  ziyaret etti

24 Kasım 2018 22:08

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Validebağ Öğretmenevi\'nde ortaokul öğretmenini  ziyaret etti.
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, ortaokuldaki öğretmeni Zerrin Köksal\'ı Validebağ Öğretmenevi\'nde bulunan huzurevinde ziyaret etti. Öğretmeninin elini öpüp sarılan Akşener duygu dolu anlar yaşadı. Akşener daha sonra huzurevinde kalan diğer öğretmenlerle selamlaşarak öğretmenler gününü kutladı. Akşener öğretmenlere hediye ve çiçek verdi. Daha sonra ortaokul öğretmeninin yanına oturarak bir süre sohbet etti.
Ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal, \"Benim öğrencilerim arasında Kocaeli\'nde ortaokulda en çalışkan, en çok sevdiğim, en asil ailesi de çok asil, unutamadığım Meral vardı. Bu İYİ Parti tam ismiyle hakikaten yerine oturmuş. İsmine o kadar yakıştırdığım İYİ Parti ancak bu kadar iyi bir insana yakışırdı. Geldiğiniz için dua edeceğim. Hiç değişmemişsiniz\" diye konuştu.
Öğretmenlerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Meral Akşener daha sonra  öğretmenler evinde buluna huzurevinden ayrıldı.

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