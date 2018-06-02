T24 LogoT24 Logo
Politika

Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (2)

'KONVOYUN İLERLEMESİ ENGELLENDİ' İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep'teki mitinginin ardından Osmaniye'ye giderken araç konvoyunun ilerlemesinin bir hafriyat kamyonu tarafından engellendiğini söyleyerek, "Utanmasalar bu

02 Haziran 2018 21:48

\'KONVOYUN İLERLEMESİ ENGELLENDİ\'
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep\'teki mitinginin ardından Osmaniye\'ye giderken araç konvoyunun ilerlemesinin bir hafriyat kamyonu tarafından engellendiğini söyleyerek, \"Utanmasalar bugün meydanı yasaklayacaklardı. Bunun bizi yıldırması, korkutması, geri adım attırması mümkün değil\" dedi.
Meral Akşener, partisinin Gaziantep\'te düzenlediği mitingin ardından Osmaniye\'ye gelerek partililere seslendi. Akşener, kente gelirken konvoyunun yolunun, bir hafriyat kamyonu tarafından engellendiğini belirtti. Akşener, \"Utanmasalar bugün meydanı yasaklayacaklardı. Şimdi, Türkiye gerçekten olağanüstü şartlarda. Bunun bizi yıldırması, korkutması, geri adım attırması mümkün değil. Korkunun ecele faydası yok\" diye konuştu.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşmasının ardından bazı yardımcılarını ve partisinin milletvekili adaylarını sahnede tanıtarak partililerden oy istedi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ENGELLENDİ Parti Genel BaşkanıCumhurbaşkanıMeral Akşener GaziantepOsmaniyeBununMeral AkşenerGaziantepAkşenerTürkiyeKorkununParti Lideri Meral AkşenerEMÜLOSMANİYE DHA FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24