Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak

Hasan KIRMIZITAŞ- Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 7 aylık sürede tüm illeri karış karış dolaştığını belirterek, \"Türkiye Allah\'ın izniyle 24 Haziran\'dan sonra çok daha iyi olacak\" dedi.

Meral Akşener, öğleden sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Platforma çıkan ve kadınların kendisine hediye ettiği tülbentleri alan Akşener, güvenlik amacıyla miting alanı çevresindeki yolların ulaşıma kapatılmasını eleştirdi. İnsanların alana gelmek için birçok engeli aştığını belirten Akşener, uygulamadan dolayı Gaziantep Valisi\'ni eleştirerek, \"Buraya gelmek için birçok engeli aştınız. Yahu bir kilometre öteden aramaların başladığı sokaklarda geçit imkanının bulunmadığı Gaziantep\'e gerek yok. Bu devran döner belediye başkanına söyleyecek sözüm yok partilidir ama ben Gaziantep\'in misafiriyim ayıptır ayıp. Sayın Vali\'yi buradan uyarmak isterim; bir valinin görevi iktidar partisinin il başkanı olmak değildir. Valiler, emniyet müdürleri onların hepsi devletin memurları olmalıdır\" diye konuştu.

Allah\'ın adaletine, milletin ferasetine güvenerek yola çıkıp İYİ Parti\'yi kurduklarını anlatan Akşener, şöyle dedi:

\"Allah\'ıma şükürler olsun ki hiç pişmanlık duymadık. Bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti genel başkanı olarak karşınızdayım. Çünkü siz istediniz biz bu yola çıktık, 24 Haziran\'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi var iki defa oy kullanacaksınız. Bu acil, bu süper acil, süper baskın seçimi iktidar ve Sayın Erdoğan istedi. Cumhur ittifakını kurdular \'eyvallah, Allah kerim\' dedik çıktık yola, 7 aylık siyasi partiyiz, 81 ilde örgütümüz var ve şimdi o şehirde ikamet eden insanlardan oluşan bir milletvekili listemiz var. Bunun anlamı üzerinde durmak lazım. İktidar mensupları muhalefeti bir dönemde Fırat\'ın doğusuna gidemiyor diye suçlarken, Fırat\'ın doğusu bizim dedik her şehir ilçeye ikişer kere gitti bu kardeşiniz. Kadınlar gittiğimiz yerlerde bana tülbent ve yazmalar hediye ediyor. Bu tülbentler sandıklardan çıkmışsa ve ‘Meral Akşener al bunları manasına göre davran’ denilmişse Türkiye iyiye gidiyor demektir. Türkiye Allah\'ın izniyle 24 Haziran\'dan sonra çok daha iyi olacaktır.\"

\'İNŞAATLA BÜYÜYEN TÜRKİYE\'Yİ ORTAYA KOYDU\'

Gaziantep\'in tarım ve ticaret şehri olduğunu ancak gençlerin iş bulamadığını bunun nedeninin de yanlış ekonomi politikaları olduğunu savunan Akşener, \"Ekonomide Sayın Erdoğan tercih yaptı ve borç aldı bina yaptı ve inşaatla büyüyen Türkiye\'yi ortaya koydu. Ne oldu bugün durum ne? 450 milyar dolar borcu olan ülkeyiz. Aldılar borçları ödenmeyecekmiş gibi düşünüldü. 70 milyar dolara devletin tüm sahip olduğu kurumlar satıldı. Köprüler yapıldı, şehir hastaneleri, tüp geçitler yapıldı ama yandaş müteahhitlere yaptırıldı. Böyle bir ekonomik anlayış olamaz. 16 yılda 2 trilyon dolarlık cebimizden vergi toplandı. Bu paraların nereye gittiği meçhul. Bizim yapacağımız ilk iş ekonomide güveni sağlamak, ekonomideki çarpık düzeni ortadan kaldırıp iş arayanın iş bulduğu üreten ekonomiyle Türkiye\'yi yeniden tanzim etmektir\" diye onuştu.

İYİ Parti\'nin herkese iyi geldiğini daha önce resmi törenlerde hasta olanların kuruluşlarının ardından törenlere katılmaya başladığını savunan Akşener, taşeron işçiler, genç işsizler, emniyet mensupları, öğretmenler ve sağlık çalışanları ile çiftçilere yönelik açıklamalarının ardından iktidarın da bunlara dönük sorunları çözdüğünü iddia etti. Gençlere iş bulacaklarını anlatan ve 7 aydır gittiği şehirlerde gençlere cebinde kaç para olduğunu sorduğunu hatırlatan Akşener, \"Sayın Erdoğan buna çok kızdı. Meydanlarda; \'biri çıkmış milletin cebindeki parasını soruyor sana ne\' diyor. Bu nasıl densizliktir. Bir siyasetçinin görevi gencinin, kadınının cebinde ne kadar para olduğunu bilmektir. Çünkü o cebe parayı koymak senin görevin. Ama kendi cebini doldurursan böyle olur, onun için elalemin cebindeki paradan sana ne dersin. Bu anlayışı değiştireceğiz. Söz veriyorum oğlum, gelinim, yeğenlerimin adını parayla ilgili duymayacaksınız\" dedi.

Dış politikada da uygulanan yanlışlar nedeniyle 4 milyon Suriyelinin Türkiye\'ye geldiğini belirten Akşener, komşularla ilişkileri geliştireceklerini ve gelecek yıl Ramazan ayında 81 ilden temsilcilerle Suriye\'de iftar açacaklarını ifade etti. Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar ile mücadeleyi de sözlerine ekledi.

AKŞENER\'DEN KAMYON TEPKİSİ

Akşener, konuşmasının ardından platforma çağırdığı partisinin milletvekili adaylarına destek istedi. Mitingin ardından bir grup partili ile birlikte Osmaniye\'ye gitmek için hareket eden Akşener\'in aracının da bulunduğu konvoy, güzergah üzerinde güvenlik amacıyla kamyonla kapatılan yolda bekledi. Partililerin yolun açılmasını istemesinin ardından aracından inen Akşener, görevlilere tepki gösterdi ve kısa tartışmanın ardından kamyonun hareket ettirilmesi ile konvoy Osmaniye\'ye doğru hareket etti.

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