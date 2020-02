Akşener: Tüm partileri sorunların çözümünde ortak çalışmaya davet ediyorum

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülkedeki ekonomik gelişmeler nedeniyle Türk lirasının yüzde 32 oranında değer kaybettiğini belirterek, \"Tüm siyasi partileri, ülkenin sorunlarının çözümünde ortak çalışmaya davet ediyorum. Bunun ilk adımı olarak da iktidarın tarifiyle, milli egemenliğimizi hedef alan bu ekonomik savaşa karşı, ben de milli egemenliğimizin kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni, \'Milli Ekonomi\' gündemiyle toplantıya davet ediyorum\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülkede yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Türk Lirasının sadece Ağustos ayında yüzde 32 oranında değer kaybettiğini belirten Akşener, ay başında 325 dolara denk gelen asgari ücretin 14 gün sonra 246 dolara indiğini söyledi. Sorunun kaynağının \'Cumhur İttifakı\' olduğunu öne süren Akşener, şunları söyledi:

\'Bu durumun vebalini ülkemizin ve vatandaşlarımızın çekmemesi için, \'iktidarda olsaydık devralacağımız enkazı toparlamak için neler yapardık\' sorusuna ışık tutacak şekilde, bir dizi önlem önerisinde bulunacağım. Malumunuz üzere; ekonomimizin kırılganlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizde yaşanan gerilimle daha da arttı. Her ne kadar Erdoğan yönetimi ekonomik krizi \'Amerikalı papaz\' meselesinin arkasına saklamaya çalışsa da eğer Türk ekonomisi doğru yönetilseydi, yanlış politikalar ile dış borç batağına sürüklenmeseydi, cari açık bu seviyelere gelmeseydi, bir değil, 50 papazın tutuklu olması bile böyle bir krize neden olmazdı.\"

\'MERKEZ BANKASI\'NIN BAĞIMSIZLIĞINI SAĞLAYINIZ\'

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimine çağrıda bulunan Akşener, şöyle konuştu:

\"Tüm mekanizmalarıyla hukuk devletini işlevsel hale getiriniz. Bu, güvenin yeniden tesisi için hayati önemdedir. Dış politikada milli çıkarları göz önüne alıp, tansiyonu yükselten hamasetten vazgeçiniz. Doğru tedavi, ancak doğru teşhisle mümkündür. Doğru programlar da ancak doğru verilerle yapılabilir. Bu sebeple, TÜİK\'in ürettiği verileri, iç siyasette kullanmak için değil, yerinde kullanmak üzere ve veri güvenirliği açısından, bir an önce Avrupa Birliği standartlarına yükseltiniz. Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TMSF gibi özerk kurumlarla devlet kurumlarında, uzun zamandır terk ettiğiniz liyakat anlayışını tesis ediniz. Sorunlar ehil ellerle çok daha hızlı ve etkili çözülür. Acil kaydıyla, Merkez Bankası\'nın enstrüman bağımsızlığını sağlayınız. Tarım, Türkiye\'nin en önemli kalemlerindendir. Yeni ekonomi programında ülkemizin tarımda yeniden kendine yeterli olacak şekilde üretim planlamasından başlayarak tüketime kadar olan zincirin her halkasını kapsayacak bütüncül bir tarım politikasının oluşturulmalıdır. Tarımsal üretimde kullanılan tohum, tarım ilaçları ve kimyasallarıyla, giderek uluslararası piyasanın kontrolüne ve tekeline geçmektedir. Üretimlerde yerli, GDO\'suz ve hibrit olmayan eski tohumlara dönülmeli, gereksiz ilaç ve hormon kullanımından vazgeçilmelidir. Bütçe disiplininin yeniden tesis edilmesiyle, \'Varlık Fonu\' ve benzeri kurumlar tasfiye edilerek, varlıkları bütçe içine alınmalı, Sayıştay denetimine tabi kılınmalıdır. Başta cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında makam araçları, hizmet binaları ve diğer cari giderler gibi israfa ve yolsuzluğa yol açan verimsiz tüm harcamalara acilen son verilmelidir. Kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan projelerde ve kamu ihalelerinde, sadece Türk Lirası kullanımına geçilmelidir. Piyasa dışı kontrolleri ve kısıtlamaları düşündürecek açıklamalardan uzak durulmalıdır.\"

\'TBMM\'Yİ TOPLANTIYA DAVET EDİYORUM\'

Akşener, konuşmasında tüm siyasi partilere çağrı da bulunarak, \"Aziz milletimizin huzurunda, karşı karşıya olduğumuz tabloda, toplumsal mutabakatın zamanının geldiği inancıyla, tüm siyasi partileri, ülkenin sorunlarının çözümünde ortak çalışmaya davet ediyorum. Bunun ilk adımı olarak da görüş ve önerimiz mahfuz kalmak kaydıyla, iktidarın tarifiyle, milli egemenliğimizi hedef alan bu ekonomik savaşa karşı, ben de milli egemenliğimizin kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni, \'Milli Ekonomi\' gündemiyle toplantıya davet ediyorum\" şeklinde konuştu.

