Akşener: Sözün gereğini yapmazsanız şerefsizsiniz!

İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ‘FETÖ’ ile bağlantılı olduğu iddialarıyla ilgili olarak, “Pensilvanya'dan ben talimat almadım ama 2,5 yıldır bu kereste gibi adamlara sözünüzün gereğini yapın yapmazsanız şerefsizsiniz diyordum. Şimdi hepsi şerefsiz şerefsiz geziyor. Bu kervana Başbakan (Binali Yıldırım) da katıldı” dedi.

Seçim çalışmalarına Bolu’da devam eden Akşener’in konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Türkiye'yi 2 kez dolaştım. Muş, Konya ovası bomboş. Tavukçuluğu, hayvancılığı bitirdiler. Tarım üretiminin 18 milyon dolar azaldığını sizinle paylaşmak isterim. Gence iş vermiyorsa onu ailesine karşı mahçup etmemek devletin görevidir. Biz 500 milyon vereceğiz gençlerimize.

"Ekonomi ayvayı yemiş durumda"

-Tüm rakamlarını devletin kendi resmi sitelerinden aldık. Ekonomi ayvayı yemiş durumda. Tarımda 9 milyon dolarlık tarım ithalatı var. Bu 1 milyon tarımcının işsiz olması demek.

-Yapacaklarımızı anlatarak geziyoruz. İnsanımıza dokunan projeler, gençlerimiz hayal kurabilsin istiyoruz. Bakanların, çocuklarının, kızlarının, eşlerinin acayip kiralık arabaları var. Aylık kirası 20 ile 25 bin TL arasında. Sizlerin cebinden çıkıyor bunların parası.

"12 milyar dolar para harcıyor, TRT'yi satıyorum"

-Ben seçilir seçilmez diyeceğim ki inin arabalardan. 8 milyar TL cebimizde kalacak. Gittiler Suriye'nin işlerine parmak soktular.

-Bizim ilk işimiz Suriye ile ilişkileri düzeltip Suriyeli kardeşlerimizi sağ salim evlerine göndermek. 130 milyar TL harcadılar bunlar. Toplanan vergiler var 2 trilyon TL.50 milyar dolar sanayi yatırımı yapacağız her yıl.

-TRT 12 milyar dolar para harcıyor. Ben TRT'yi satıyorum.

"TİKA yıllık 8 milyar dolar harcıyormuş. 6,5 milyar doları sizin paranız"

-Pensilvanya'dan ben talimat almadım ama 2,5 yıldır bu kereste gibi adamlara sözünüzün gereğini yapın yapmazsanız şerefsizsiniz diyordum. Şimdi hepsi şerefsiz şerefsiz geziyor. Bu kervana Başbakan'da katıldı.

-TİKA yıllık 8 milyar dolar harcıyormuş. 6,5 milyar doları sizin paranız. Yani 36 milyar TİKA için sizin cebinizden çıkıyor. Ama haklarını yemeyelim Kolombiya'da okul açmışlar.

-Türkiye'nin kaynakları yeterli israf ve yolsuzluk bütün kötülüklerinin anası. Bunları kesmezsek Allah bize nasip etmesin.

-5 yıl içinde ülkeyi kendine yeter 6. yılda da tarımda ihracat yapar bir hale getireceğiz.