Akşener, başkan yardımcılığı önereceği isimleri açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde CHP'li ve Saadet Partili rakipleri Muharrem İnce ile Temel Karamollaoğlu’na başkan yardımcılığı görevi önereceğini açıkladı.

Akşener, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Akşener, "İkinci tura sizin kalmanız durumunda Sayın İnce ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı veya Sayın İnce kalırsa sizin ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı konusuna bakışınız nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi.

"2. tura ben kalacağım ve elbette kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında arkadaşlarımla beraber çalışacağım."

Akşener "2. tura İnce'nin kalması halinde destek verir misiniz?" sorusuna da "Ben bu soruya ‘evet' cevabını vermekten yoruldum. Ama ben kalacağım” diye yanıt verdi.

'Erdoğan'a rakip olmak harika bir duygu, hele hele yenmek..."

Akşener "Tayyip Erdoğan'a rakip olmak nasıl bir duygu?" sorusunu "Harika bir duygu. Hele yenmek daha da harika bir duygu" ifadesini kullanarak yanıtladı.

“8 Temmuz’dan sonra Tayyip Erdoğan’a hangi sahil kasabasında yaşamayı önerirsiniz Meral Hanım?" sorusuna Akşener, "Ankara’dan uzak dursun da nerede isterse orada yaşasın" dedi.

Hayvan sevgisiyle bilinen Akşener, evcil hayvanlarının isimlerinin ve sayılarının sorulduğu bir soruya da şu cevabı verdi:

"Epeyce çok. Badem, Duman, Şirin, Paşa, Şeker adlı kedilerimiz var. Koska vardı maalesef öldü. Ayrıca sokakta baktığımız Şanslı, Gece, bir de Pırtık adında köpeklerimiz var."