Akşener: Seçilirsem ilk işim Güneydoğu'da düğüne katılmak olacak

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, genel başkanlığın ardından iktidar olduklarında 6 ay içinde ‘terörün belini kıracaklarını' söyledi ve "Şayet seçilirsem ilk işim Güneydoğu'da bir düğüne katılmak olacak" dedi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener öğle saatlerinde geldiği Kastamonu Havalimanı'nda büyük bir kalabalık ile karşılandı. Yüzlerce partiliyle birlikte havalimanından çıkarak konvoy eşliğinde kent merkezine giden Akşener'e partililer yakın ilgi gösterdi.

Salonu dolduran kalabalığa seslenen Akşener, iftiralarla hiçbir zaman vakit kaybetmeyeceğini belirterek, "Söz veriyorum o sandalyeleri eskitmeyeceğiz. Söz veriyorum ayakkabılarımızı eskiteceğiz. Şayet seçilirsem ilk işim Güneydoğu'da bir düğüne katılmak olacak ve o evde kalacağız. Tasada ve kıvançta beraber olacağımızı bütün vatandaşlarımıza, ülkemizin bütün fertlerine göstereceğiz. Ama bunu yaparken terör mücadelesini de büyük bir kararlılıkla, orada mücadele eden kardeşlerimizi hukuki bir zemin içerisinde o mücadelenin yapılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Akşener, her kesimden insanla aynı sofrada buluşmayı hayal ettiğini açıklayarak şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle seçilelim arkasından iktidar olalım, 6 ay içinde o terörün ve terör örgütünün belini beraber kıracağız. Bizim iktidarımızda bir Türkiye hayal ediyoruz. Şöyle bir Türkiye hayal ediyoruz, bayram sofrasında bir Türkiye. Bayram sofraları genellikle annenanne ve babaannelerin evinde olur. Kuzenler, gelinler, damatlar, torunlar, yeğenler bir arada olurlar. Kiminde hızma vardır kiminin kulağında küpe vardır. Kiminin saçı kırmızı boyalıdır kimisi namaz takkeli, kimisi sakallıdır, kimisi dövmelidir, kimisi Kastamonuludur, kimisi Trabzonlu ya da Diyarbakırlıdır. Bu akrabalık ilişkisi içinde o sofrayı genellikle de kadınlar hazırlar. O sofranın en büyük özelliği bütün yemeklere nerede oturursanız oturun elinizi uzattığınızda eşit mesafede ulaşırsınız. İşte biz Türkiye'yi ant olsun ki o bayram sofrasına oturtacağız. Ama bu arada bazıları diyor ki 'Bana şuraya bir fiskos koyacaksın, ayrı bir tabak koyacaksın' ben o tabağı senin kafana atacağım. Olmaz, kırarım elini. Dolayısıyla o sofraya hep birlikte aynı duygularla oturacağız."