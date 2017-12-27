Akşener: Sakın Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasın

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile ilgili eleştirilerini Yozgat’ta da sürdürdü. Akşener, \"Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum; Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız\" dedi.

Yozgat’ta, partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada partililere seslendi. İYİ Parti\'nin ‘cesurlar hareketi’ olduğunu belirten Akşener, vatandaşlardan partisine sahip çıkılmasını istedi. Hükümetin Yozgat’a yaptığı yatırımları eleştiren Akşener, \"Bu şehre yapılan en büyük yatırım, en büyük bina, ceza evi. Yahu siz bu şehri açık cezaevi haline getirmişsiniz, fırsat bulan Yozgat’tan kaçıyor. Cezaevi en büyük binanız. Genç işsizliği, Şırnak’ta neyse, Edirne’de neyse, Yozgat’ta da aynısı. Üniversite mezunu gençlerimizin işsizliği, terörden bile daha fazla sorun olarak ortaya çıkıyor. Peki, ne yapıyor bu arkadaşlar. Hiç mi iyi bir şey yapmıyorlar? Yapıyorlar. Yozgat’a yapmışlar, yapmışlar, Yozgat’ta keklik üretimi 7 binmiş, sayelerinde 15 bine çıkmış” diye konuştu.

‘EL ALEMİN ADASINA RESTORASYON YAP\'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu da eleştiren Akşener, “Bu ülkenin, Dışişleri Bakanı çıkıyor, ‘Bu ülkenin adaları, toprakları işgal edilmiş’ diyor. Vatan toprağının işgal edildiğini söylüyorsun. Gereğini yapacak mısın? ‘Ey Çipras’ diyecek misin? Demeye kalktığında, Savunma Bakanı dedi ki ‘Sıkıysa gel al’. Ne oldu peki, Dışişleri Bakanı’ndan ses var mı? Ama Cumhurbaşkanı cesur adam. Adam gitti, ‘Buradaki adaları kaybettik, bari Sudan’dan bir adayı restore edelim.’ El alemin adasına restorasyon yap, burnunun dibindeki adaları, bakanın desin ki ‘İşgal edildi.’ Sen orda tıs yap. Bu devlet yönetimi ciddiyetiyle bağdaşmayan bir konudur.”

‘UZMAN ÇAVUŞ OLABİLMEK İÇİN AKP REFERANSI GEREKLİ’

Teröre en fazla şehit veren illerden birisinin Yozgat olduğuna dikkati çeken Akşener, “Yozgat’ta hiçbir şehit annesi, hiçbir şehit babası, şehit mezarının başında ağlamamıştır. ‘Vatan sağ olsun’ demiştir. Peki, cevabı bu mu? Gençler işsiz. Yozgatlı gençlerin önüne sadece seçenek olarak bırakılan, uzman çavuşluk. Onu da alabilmek için AK Parti teşkilatlarından kağıt getirmeniz lazım. Böyle bir Türkiye olamaz. Böyle Türkiye yönetilemez. Bizim yapacağımız birinci iş, Türkiye’de ekonomiyi sanayileştirmektir. Üretim ekonomisini öne koymaktır” dedi.

‘BOZDAĞ’IN ‘HOCA EFENDİ’ DEYİŞİNİ HATIRLIYORUM’

Son çıkan KHK ile ortaya çıkan tartışmalar hakkında da konuşan Akşener, şunları söyledi:

“KHK bizim için yok hükmündedir. Şişman bir adam vardı, bir dönem, zırhlı makam aracı tahsis edilmişti, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, bu şahıs tarafından hapse atılmış ve alkışlanmıştı iktidar tarafından. Ben o zamanlar Meclis yönetiyordum. Sayın Bekir Bozdağ, bu FETÖ grubuyla ilgili gözleri yaşara yaşara, ‘hoca efendi, hoca efendi’ deyişini hatırlıyorum. CHP’lilerin ağzından, ‘F’ çıksa hepsi beraber ortaya çıkarlar ama en şiddetli savunan da sayın bakandı. Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum; Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız. Mavi Marmara gemisinde 9 şehidimiz var. Gittiler, İsrail’e bir ‘Ey’ yapıldı. Sonra aradan zaman geçti el sıkışıldı. Sayın Erdoğan, dedi ki ‘Yahu giderken bana mı sordunuz.’ Bakın samimiyetle söylüyorum bürokrasideki arkadaşlara sesleniyorum, sakın ola ki kanunsuz bir iş yapmayasınız. Aynı sayın Erdoğan der ki dönüp size, ‘Bana mı sordunuz kardeşim.’ Kalırsınız suçla baş başa.”

\"Partimize sahip çıkmanızı istiyorum\" diyerek konuşmasını tamamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulunduktan sonra Kırşehir’e gitti.



FOTOĞRAFLI