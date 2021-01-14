Akşener, Özdağ hakkındaki ihraç kararının iptaliyle ilgili konuştu: Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında verilen ihraç kararının mahkemeden dönmesini değerlendirdi. "Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş" diyen Akşener, "Bu bize ilginç geldi. İnşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur" açıklamasını yaptı.

Akşener, İstanbul'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracını iptal eden mahkeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı. Bu çok manidar. Yargı ile işi olan bütün vatandaşlar için de örnek olur bu hızlı karar verme işlemi" diye konuştu.

"Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş"

Akşener, "Bu arada çok uzun süre dava açılmış, ifadesi alınmamış başta ben olmak üzere arkadaşlarımız var. 5 yıldır bir davam var, sürüyor. Darısı onun başına. İl başkanımızın kendi kendine bir müracaatı var. Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş. O soruşturmanın da çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu. Çok ilginç geldi bize. İnşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Süreç tekrarlanır mı?" sorusuna da cevap veren Akşener, "Onu bilemem" dedi.

Ne olmuştu?

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevkedilmişti.

Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamış, ayrıca AKP ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu savunmuştu. Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da yalanlamıştı. AKP'li isimler de görüşme iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirmişti.

İyi Parti, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilmişti.

Özdağ ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğunu söyleyerek mahkemeye başvuracağını duyurmuştu.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti.

TIKLAYIN | İyi Parti kararını verdi; Ümit Özdağ partiden ihraç edildi

TIKLAYIN | İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Kararı mahkemeye götüreceğim, tüm delilleri sunacağım

TIKLAYIN | Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti