Akşener: Ömer'in yolunda, Atatürk'ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından ‘Adalet mülkün temelidir’ dedi, Ömer’den ilhamla. Biz de Ömer’in yolunda, Atatürk’ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız” mesajını paylaştı.

Akşener bir süredir şehir reklam panolarında gösterilen adalet içerikli bir mesajı, bu kez kendi sosyal medya hesabından yayınladı. “Ömer’in Yolu” başlığıyla yayınlanan görselde şu mesaj yer alıyor:

“Ömer’den ilhamla ‘Adalet mülkün temelidir’ dedi, Kurtuluş Savaşı’nı kazandı. Adil düzen ve hür toplum için Cumhuriyeti kurdu. Biz de Ömer gibi adalet yolunda, Atatürk’ün izinde, milletin iyiliği ve refahı, Türkiye’nin demokrasi ve özgürlüğü için İYİ çalışacağız.”

Meral Akşener bu sözleri twitter hesabından; “Adalet mülkün temelidir’ dedi, Ömer’den ilhamla. Biz de Ömer’in yolunda, Atatürk’ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız” mesajıyla paylaştı.

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İyi Parti'nin, 4. kuruluş yıl dönümünde "Ömer'in Yolu" sloganı ile başlattığı iletişim kampanyası tartışmalara yol açtı. Bazıları bunun AKP’den kopan muhafazakâr seçmeni çekmek için gerekli olduğunu düşünse de birçok kişi bu söyleme eleştirel yaklaştı.

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