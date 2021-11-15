İyi Parti'nin, 4. kuruluş yıl dönümünde "Ömer'in Yolu" sloganı ile başlattığı iletişim kampanyası gündemdeki yerini koruyor. Bazıları bunun AKP’den kopan muhafazakâr seçmeni çekmek için gerekli olduğunu düşünse de birçok kişi bu söyleme eleştirel yaklaştı. Andy-Ar'ın kurucusu Faruk Acar'dan İyi Parti için hazırladığı 'Ömer'in Yolu' sloganına gelen eleştirilere yanıt geldi.

Kampanyanın tanıtım filmi yaklaşık 135 saniye uzunluğunda. Film, Hz. Ömer'e ve onun adalet anlayışına referansla başlıyor. "Ömer'in Yolu" adlı sunumda Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Turgut Özal'ın isimleri öne çıkarılıyor. Film "Biz de Ömer'in adaletli yolunda, Atatürk'ün izinde, milletin iyiliği ve refahı, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğü için iyi çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadeleriyle sonlandırılıyor.

Andy-Ar araştırma şirketinin kurucusu Faruk Acar, tartışmalarla ilgili euronews'ten Kamuran Samar'ın sorularını yanıtladı. Faruk Acar, kampanyanın olumlu veya olumsuz bu kadar değerlendirilmesi ve eleştirilmesinin aslında amacına ulaştığının göstergesi olduğunu dile getirdi:

“Kampanyayı vatandaşın ve sonucu verecek olan kitlenin ne duymak istediğine göre planladık”

"Sonuçta yapmak istediğiniz şeyi duyurmayı ve değerlendirilmesini, mesajının ve fikrinin sorgulanmasını, farkındalık oluşturmasını istersiniz, bunun için yapmayı hedeflersiniz. Teknik açıdan durum bu. Fakat biz bu kampanyamızı iletişimcilerin veya kanaat önderi olarak kendini konumlayanların duymak istediklerine göre değil, vatandaşın ve sonucu verecek olan kitlenin ne duymak istediğine göre planladık.

“Türkiye’deki tek araştırma, siyasal kampanya ve strateji geliştiren kurumdan çıkan bir ürün olan Ömer’in Yolu, kalitatif ve kantitatif araştırma teknikleriyle alınan veriler üzerine kurgulanmıştır. Sonuçta İYİ Parti lideri Meral Akşener, bize neyi, nasıl yapmak istediğini ve Türkiye hayaline dair politikalarını paylaştı. Biz de onu Ömer’in Yolu ile anlatmaya çalışacağız. Bu fazdan önceki ‘Projeye Değil Ranta Karşıyız’da anlatmaya çalıştığımız gibi."

"Kampanya stratejisinde herhangi bir hata yapılmadı"

Acar, “Bu kampanya stratejisinde bir hata yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kampanya stratejisinde herhangi bir hata yapılmadı. Bu kampanya uzun zamandır gündemde. Kampanya sürecine denk gelen bağımsız bir krizin oluşmasından ötürü şu an kampanyaya da atıfta bulunularak bir gündem tutuluyor. Biz, yaptığımız araştırmalarda kampanyanın başarısını zaten görüyoruz. Bunu herkes görebildiğinden, İYİ Parti’nin son üç ayki ivmesinden ve şimdiye dek hiç konuşulmadığı kadar konuşulmasından, tartışılmadığı kadar tartışılmasından rahatsız olan kesimler şu an kampanya dönemine denk gelen kriz ortamını fırsat bildi diyebiliriz."

"Kampanya içerisindeki akış, slogan, söylem, senaryo, film ve başlıklara bizzat Genel Başkan onay vermiştir"

Stratejiyle ilgili Sayın Akşener’den ya da parti yönetiminden bir eleştiri gelmediğini söyleyen Acar, “Kampanya içerisindeki akış, slogan, söylem, senaryo, film ve başlıklara bizzat Genel Başkan onay vermiştir. Dediğim gibi bu zaten Meral Akşener’in kendi hikâyesidir, İYİ Parti’nin yazmak istediği hikayesidir. Bu da Türkiye hayallerini anlatmak amacıyla yapılan bir kampanyadır” dedi.