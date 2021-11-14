MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Sencar'dan meslektaşına İyi Parti'nin reklamıyla ilgili eleştiri: Akıl almaz bir iş

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, İyi Parti'nin 'Hz. Ömer'li reklamını "20 yıllık tecrübeden sonra akıl almaz bir iş" sözleriyle eleştirdi. AKP'den kopan seçmenin birinci gündeminin 'dini değerler' olmadığını ifade etti. İyi Parti'nin reklam filmini Andy-Ar'ın sahibi Faruk Acar'ın hazırladığı biliniyor.

Son üç yılda AKP'den uzaklaşanların çok büyük kısmının 'geleneksel merkez sağ seçmenler' olduğunu belirten Sencar, "Bunların arasında İslamcı gelenekten gelenler yok denecek kadar azdır. Bu kitleyi etkileyecek tek faktör ekonomidir. Dini sembol ve konuların bu kitle üzerinde hiçbir etkisi yoktur" dedi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Sencar, siyasette ve siyasi reklamcılıkta dini değer ve sembollerin kullanılmasından daha yanlış ve amacın tam zıttı sonuç verecek bir girişim olamayacağını söyledi.

Adını vermeden bu reklamın mimarı Faruk Acar'ı "20 yıllık tecrübeden sonra akıl almaz bir iş. Hayret ve üzüntü ile izliyorum. Başarı reklamcılık keskin zeka ve birikim gerektirir" sözleriyle eleştirdi.

"Bu seçmen ekonomiye bakar, tüketim gücüne bakar"

Sencar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iki yıldır büyük bir emekle Türkiye’yi karış karış gezerek partiyi getirdiği noktanın bu reklam kampanyasıyla zayıflatıldığı kanısında.

"Son 20 yılda dini iddialarla iktidara gelenlerin ne yaptığı ortada. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi’nden kopan seçmen merkez sağ seçmen. Daha önce Demokrat Parti’ye, Adalet Partisi’ne, Anavatan Partisi’ne, Doğru Yol Partisi’ne oy veren seçmen" diyen Sencar, şöyle devam etti:

"Bu seçmen camiye de gider, denize de gider, kimisi içkisini de içer ama orucunu da tutar. Bu seçmen profili AK Parti’yi terk ediyor. Peki bu seçmen neye bakar? Dini değerler en birinci oy verme sebepleri midir? Hayır değildir. Bu seçmen ekonomiye bakar, tüketim gücüne bakar. Daha fazla büyümek, daha fazla harcamak ister. Kimi Paris’e gitmek kimi Kabe’ye gitmek ister. Ama bugün bu imkansız."

"Z kuşağı Hz. Ömer'i ne kadar tanıyor?"

"Bir de bu işin gençlerle ilgili boyutu var. Şimdi Z kuşağı Hazreti Ömer’e ne kadar tanıyor. Bu söylem ile oraya ulaşmak mümkün mü? Elbette mümkün değil. Bir de şunu unutmamak lazım ta Necmettin Erbakan zamanından beri bir Hazreti Ömer menkıbesi anlatılır. Hazreti Ömer, ‘Dicle’nin kenarında bir koyun çalınsa bunun adaleti benden sorulur’ dediği anlatılır. Bunu sürekli dillendirenlerin yaptıkları ortada. İnsanlar bu söylemi söyleyenlerin ekonomiyi de demokrasiyi de batırdığını görüyor."

Bu yaz aylarında İyi Parti ile çalışmaya başlayan Andy-Ar ve Faruk Acar, Malazgirt Savaşı'nın 950 yılı kapsamında ilk reklam filmini de hazırlamıştı.

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