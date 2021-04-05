Akşener: Muhalefet partilerine ve liderlerine hakaret eden atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö hakkında bildiri yayınlayan amirallerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Akşener, “Zevzeklik olarak tanımladığı bu bildiri üzerinden bir gözaltı süreci başlattınız. Şimdi muhalefet partilerine, ana muhalefet partilerine hakaret eden, İyi Parti’nin genel başkanına hakaret eden yargıçlardan tutun, Saray şürekâsına kadar atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım, bunun da sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Akşener Alparslan Türkeş anısına düzenlenen “Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür” konulu konferans sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

“Emekli amirallerin şekil olarak yanlış bulduğumuz bu bildiri konusunu, siyasetin siyasetçiler tarafından tanzim edilmesi gerektiğini, siyasetçinin rakibinin siyasetçi olduğunu, siyasetçileri beğenmeyenlerin, iktidar partilerini beğenmeyen biz muhalefet partileri olarak, Meclis Başkanı’nın Montrö konusundaki çıkışını en sert şekilde eleştirip, iktidar partisinin en büyük ortağının da herhangi bir tavır almadığını gördük, Meclis Başkanı da bunu yanlış anladınız diyerek geriye adım attı.

Bir hafta sonra böyle bir bildiri yayınlanmasının, Türkiye’nin iktidarının bugüne kadar kutuplaştırma siyasetine katkı yapacağını gördük, bildik ve demokrasi üzerinden tartışma açılacağını onun taa darbeye kadar götürüleceğini öngördük, iktidarın üzerinde tepineceğini ön gördük ve dün sonuç olarak ortaya çıkan bildirinin ardından demokrasinin yanındayız. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir ancak kişilerin söz söyleme hakkı vardır.

Ama gece yarısı bildirisinin doğru olmadığını, bunun da bir zevzeklik olduğunu. Yani çok konuşma, boş konuşma anlamına geldiğini söyledik. Ama şimdi bunun üstüne siz bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz, bizim iktidara şunu söyleme hakkımız doğar. Şimdi bu zevzekliklerin yapıldığı birçok iktidar partisi bürokratları var. İktidar partisini öveceğim derken, pek çok zevzeklik yapan bürokrat var.

Buradan sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sesleniyorum. Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız. Zevzeklik olarak tanımladığı bu bildiri üzerinden bir gözaltı süreci başlattınız. Şimdi muhalefet partilerine, ana muhalefet partilerine hakaret eden, İyi Parti’nin genel başkanına hakaret eden yargıçlardan tutun, Saray şürekâsına kadar atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım, bunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiri hakkında soruşturma başlatıldı, 10 emekli amiral gözaltına alındı.

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