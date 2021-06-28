Akşener, Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden Görkem Hasdemir'in ailesini ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatına kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Marmaris'te dün 100 hektarlık alanın kül olurken 38 yaşındaki orman işçisi Görkem Hasdemir hayatını kaybetmişti.
Akşener, hayatını kaybeden Görkem Hasdemir'in annesinin elini öptü ve sarılarak teselli etti.
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