Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "adaylık" açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu: Sakıncası yok

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum'' açıklamasına ilişkin olarak, "Aday olmayı düşünebilir, burada bir sakınca yok" dedi.

İyi Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" açıklaması hatırlatılması üzerine, "Aday olmayı düşünebilir, burada bir sakınca yok" dedi.

Akşener, bir gazetecinin "Sizin gönlünüz adaylıktan yanaydı" demesi üzerine de şöyle konuştu:

"Ben öyle bir şey demedim. Bugüne kadar hiç duydunuz mu ağzımdan? Biz millet odaklı bir çalışma yapıyoruz. Milletin dertlerini dinliyoruz, milletin dertlerini kamuoyunun gündemine getiriyoruz. En önemlisi de şu; 20 Ocak 2020'den beri geziyorum ben ve orada bu çalışmayı yaparken şahsıma, partime veya benim herhangi bir hayalime yönelik en küçücük bir toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz ki Türkiye'nin iyi olmasından başka bir hayalim yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. En küçücük bir toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz. Özne vatandaş, esnaf, işsiz genç; vatandaşımız bunu gördü, öyle gördüğü için de seçime çok zaman var. O zaman neler olur neler biter hep birlikte görürüz."

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