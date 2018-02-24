Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partileri kurulunca AK Parti-MHP ittifakının gerçekleştiğini ileri sürerek, \"25 Ekim\'de partimiz kuruldu, korku bir duman gibi dağları sardı, bir baktık saray koalisyonu ortaya çıkmış\" dedi.

Merkez Antakya ilçesinde İYİ Parti Hatay İl Başkanlığı binasının açılışında konuşan Meral Akşener, AK Parti ile MHP arasındaki ittifakı değerlendirdi. Akşener, \"25 Ekim\'de partimiz kuruldu, korku bir duman gibi dağları sardı, bir baktık saray koalisyonu ortaya çıkmış; birisi sandalyesini kurtarmak için öbürü tek adamlıkta işlediği her türlü cürmü kurtarmak için anlaşmışlar. Kararlar alındı, \'İYİ Parti\'ye televizyonları kapatın, gazeteleri kapatın, bütün görünme alanlarını kapatın, zorluk çıkarın, kimseler görmesin\' denildi. Onun için önce size sonra Allah\'a sırtımızı dayadık ve gezmeye başladık. Bugün itibarıyla 43 ile gitmişiz, 37 ilimizin il teşkilatlarını açmışız. Kurmaz dediler kurduk, yapamaz dediler yaptık, şimdi de diyorlar ki başaramaz, buradan iddia ediyorum başaracağız. Ağabeyler anlaşmıştı, dediler ki her şey yolunda, ağabeyler kendi seçtikleri rakipleriyle kum havuzunda oynamaya alıştılar ama İYİ Parti ortaya çıktı, seçilmiş rekabetin bütün kurlarını bozdu\" diye konuştu.

\'ÇİFTÇİYE KOLAYLIKLAR YAPILIYOR\'

İYİ Parti\'nin politikaları gündeme gelince çiftçiler için, tarım ve hayvancılık için birtakım önlemler alındığını savunan Akşener, şunları söyledi:

\"Gezerken iki şeyi söyledim, üreten Türkiye, işsizliğin kaldırılması ve tarım hayvancılıktı. Aradan zaman geçti bir baktık dün çiftçiler saraya davet edilmiş, bir baktık, meğer Türkiye dünyanın en pahalı gıdasını değil, en büyük gıda ihracatçısıymış. Yalandan kim ölmüş, yalan söylüyorsunuz, Türkiye\'de tarımı bitirdiniz. Çiftçi üretiyor, mazot ve gübre pahalı. ABD çiftçisinin ürettiği mısırı satın alıyorsunuz. Onlar mazotu 1.5 liradan, bizim çiftçimiz 5.4 liradan mazot kullanıyor. Bizimkiler bugün itibarıyla önce şeker pancarını yok ettiler, saman ithal ediyoruz, Sırbistan ve Brezilya\'dan et ithal ediyoruz. Biz konuşmaya başladıktan sonra, çiftinin mazotunu indireceklerini söylediler, yalan konuşuyorlar ama en azından söylediler, hayvancılığa 300 baş hayvan vereceklerini söylediler, hesap yaptık 1116 çiftçiye hayvan verecekler, hayvancılığı böyle kurtaracaklar. Bunlar ancak satmayı bilir. Atatürk\'ün o zor şartlarda ortaya koyduğu varlıklarınızı satmayı bilirler.\"

\'ABD İLE DOST MU DÜŞMAN MISIN?\'

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilişkilerini de değerlendiren İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şunları kaydetti:

\"2 aydır ısrarla soruyorum, Sayın Erdoğan, ABD ile dost mu düşman mısın? Eğer düşmansan o zaman Kürecik ve İncirlik\'i kapatacaksın. Rahmetli Demirel 70\'li yıllarda ABD\'yle ters düşülmesi sonucu İncirlik\'i kapattı. Bu arkadaş içerde en kabadayı hali, sizin karşınızda \'heyt\' yapar, ABD\'nin karşısında süt dökmüş kedi. Biz dost mu düşman mı kısmını araştırırken ABD Dışişleri Bakanı geldi, AK Parti Genel Başkanı\'yla saklı, gizli, belgesiz, bilgisiz bir görüşme yaptı. O toplantıdan 14 şeker fabrikasının satışı çıktı. Buna mani olunuz. Bunlar sizin geleceğiniz, biz bunların satılmaması için elimizden geleni yapacağız. Bunlar sadece iş bilmezlik değil, hani yerli ve milli ittifak yapıp bizleri hainlikle suçluyorlar ya, 14 şeker fabrikasını Amerikan firmasının talebiyle satmak hainliktir. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş, her önüne gelene hain, küreselci diyenlerin suçlayanların karnesi. Saray koalisyonu önce 16 Nisan\'da şimdi de 2018 ya da 2019\'da yapılacak başkanlık seçimlerinde yan yana geldiler. Bizim için bu ittifak çıkar ittifakıdır ama Sayın Erdoğan ittifaklara alışık.\"

Konuşmaların ardından Meral Akşener ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Hatay İl Başkanlığı binasının açılışını yaparak Reyhanlı ilçesine hareket etti.



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