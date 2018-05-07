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Akşener, İnce görüşmesini 'Bağcılar olayı' nedeniyle iptal etti

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Bağcılar giderek partililerini ziyaret edecek

07 Mayıs 2018 17:16

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 15.00’de görüşmeyi planladığı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile randevusunu Bağcılar olayı nedeniyle erteledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul’a giderek, Bağcılar’da yaralanan İyi Partilileri ziyaret edecek.

Dün gece İyi Parti’nin İstanbul Bağcılar’da erken seçim için çalışma yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 8 İyi Parti üyesi bıçakla yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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