Akşener'in basın danışmanı Murat İde ile Fatih Altaylı arasında 'yayına bağlama' tartışması: Korkakça ve etik dışı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve gazeteci Murat İde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Teke Tek yayınına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bağlandığı gerekçesiyle, gazeteci Fatih Altaylı'ya ve HaberTürk'e tepki gösterdi. Altaylı da, telefon bağlantısının Kılıçdaroğlu'nun izni dahilinde gerçekleştiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HaberTürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından "cevap hakkı" doğduğunu söyleyip TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun programa bağlanması tartışmalara neden oldu.

Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından Fatih Altaylı ve Habertürk’e tepki gösterdi.

İde paylaşımında, “30 yıllık gazeteciliğimde ve yayıncılığımda; Bir Genel Başkan yayındayken, cevap hakkı doğdu diye yayına konuk bağlamak kadar saçma sapan, korkakça ve etik dışı bir tavır görmedim, duymadım. Olmadı Fatih Altaylı, olmadı Habertürk TV” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Fatih Altaylı, Murat İde’ye yanıt olarak, “Asıl sana olmadı Murat İde. Bu kişilerin bağlanmasını Sayın Kılıçdaroğlu istedi. Yaptığın çok ayıp.” dedi.

İde ise Altıylı’ya, “Değil abi değil... O işler öyle değil... Sorulunca Kemal Bey 'Hayır' der mi? Bunu sen de ben de çok iyi bilirken, reji sürecini bilmeyen izleyiciye başka öykü anlatmak da doğru iş değil... NE OLMADIĞINI biliyorum... Ortada ayıp yok; ZAMANIN RUHU var. Seversin bu sözü; BU DA GEÇER!” diyerek tepki gösterdi.

Altaylı da İde'ye yanıt olarak, "Murat kardeşim telefonumu açma cesareti gösteremiyorsun madem burada anlatayım. Görevli olduğun partinin genel başkanı Sayın Akşener'i kimse TV'ye çıkaramazken ben çıkardım. Hem de kaç kez. Tek bir etik dışı ya da korkakça bir şey yaptım mı?" diye sordu.