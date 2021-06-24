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Akşener'den silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a geçmiş olsun ziyareti

24 Haziran 2021 13:28

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 11 Haziran Cuma günü sabahı belediye binasına geldiği esnada aracından indikten sonra silahlı saldırıya uğramıştı.  İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Trabzon'un Yomra ilçesine gelerek Başkan Bıyık'ı ziyaret etti. 

Belediye binası önünde partililere kısa bir konuşma yapan Akşener, ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

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