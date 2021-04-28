Akşener: Esnafın alkol satanı da satmayanı da iflasın eşiğinde; bu tür tuzaklara düşmememiz lazım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tam kapanmada genelgede olmamasına rağmen hükümet kanadından yapılan alkol yasağına ilişkin; "İhtiyaç sahibi insanlara kişi başı 500 lira verilecek mi? Bu taleplerin konuşulması gereken tam kapanmada alkol satışlarının yasaklanıp yasaklanmaması tam bir cambaza bak meselesidir. Asıl mevzuları kapatmak üzere ortaya konulan bu tür tuzaklara düşmememiz lazım. Çünkü zaten, esnafın alkol satanı da satmayanı da iflasın eşiğinde." değerlendirmesini yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Genel Merkez makamında ziyaret etti. Meral Akşener’e ziyaretinde, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan ve Genel Sekreter Uğur Poyraz eşlik ederken, Saadet Partisi’nden karşılayan heyette Temel Karamollaoğlu ile birlikte Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, Genel Sekreter Mesut Doğan ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman hazır bulundular.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkürlerini ileti ve zaman zaman bir araya geleceklerini ve ülke meselelerini mütalaa edeceklerini belirterek, “Zaman içerisinde siyasi partiler olarak bir araya geleceğiz. Bugün biraz da bir özellik oldu yeni binamız için de bir hayırlı olsun ziyaretiydi bu. Önümüzdeki aylarda görüşmelerimiz devam edecek, hem ülke meselelerini biraz daha teferruatlı olarak görüşme hem de kendi politikalarımızı mütalaa etme imkanı bulacağız. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve bu dönemde bu tür görüşmelere ihtiyaç var diye düşünüyorum” dedi.

"Çok verimli bir istişare toplantısı oldu"

İyi Parti olarak hem yeni binalarına hayırlı olsun hem de Saadet Partisi Yöneticileri ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun görüşlerini almak üzere ziyarette bulunduklarını dile getiren Akşener, Uzun süren ve çok verimli bir istişare toplantısı olduğunu belirterek, Karamollaoğlu’na misafirperverliklerinden ve konukseverliklerinden dolayı teşekkür etti.

"Aşı meselesi bitmeyen bir senfoniye döndü"

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Akşener ve Karamollaoğlu, aşı konusunda yaşanan sıkıntılar ve bazı firmaların aşıları Türkiye’ye getirip ücretli satılacağı konusunu nasıl değerlendirdikleri sorusunu şöyle yanıtladılar:

Akşener: “Bugün grup konuşmamda da yine söyledim. Aşı meselesi bitmeyen bir senfoniye döndü. Son iddialar eğer doğruysa bu kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye elbette vatandaşını ücretsiz aşılatmak durumunda olan bir devlettir. Tersini düşünmek bile doğru değildir. Böyle bir yönteme başvurulacaksa bu çıldırmış olmak anlamına gelir.”

Karamollaoğlu: “Çok daha etkili adımlar atabilmeliydi iktidar. Bütün dünyada bir sıkıntı var fakat bizde biraz daha ihmalkâr davranıldığı kanaati var”

Bir gazetecinin Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Yüce Divan’da yargılanması gerektiği yönünde açıklamalar geldi Sayın Cumhurbaşkanı sahip çıktı siz ne düşünüyorsunuz yargılanmalı mı Yüce Divan’a gitmeli mi? sorusuna Akşener şu yanıtı verdi:

“Bugün yeni grup toplantısında söyledim Sayın Erdoğan damadına, eski bakanlarına yakınlarına, müteahhitlerine gösterdiği saygıyı, sevgiyi, sahiplenmeyi milletimize de gösterse. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza atanamayan öğretmenlerimize, EYT’lilere de gösterse. Kapanma doğru bir karar ama esnaf ne yapacak, kuaförler, günlük çalışanlar ne yapacak. Biraz onlara kafa yorsa, biraz sahip çıksa. Bizlerin hem Saadet Partisi’nin hem bizim ve diğer siyasi partilerin önerdiklerini yerine getirse çok daha faydalı iş yapmış olur diye düşünüyorum”

Karamollaoğlu ise soruyu şöyle yanıtladı: “Benim bir kanaatim var bir bakan ile ilgili bir yargı varsa onun bağımsız yargı önünde görüşülmesi icap eder. Aklanacaksa orada aklanır cezai durum varsa orada verilir. Mahkemeden kaçmak soruları tereddütleri artırır.”

"Bu tartışmalar cambaza bak tartışmasıdır"

Emekli ikramiyesine yapılan 100 liralık zammı ve alkol yasağını nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine Akşener, “Bu tartışmalar cambaza bak tartışmasıdır. Çok usturuplu bir şekilde alkol taşının engellenmesi ramazan ayında bunu niye yasakladınız denilmesi başka bir mesele denilmemesi başka bir mesele. Kapanma ile birlikte esnafa stopajlarını sıfırlayacaklar mı, verilerini uzatacaklar mı elektrik paralarını geriye itecekler mi? Çalışan başına 10 bin lira bir yıl ödemesiz faizsiz kredi verecekler mi? İhtiyaç sahibi insanlara kişi başı 500 lira verilecek mi? Bu taleplerin konuşulması gereken tam kapanmada alkol satışlarının yasaklanıp yasaklanmaması tam bir cambaza bak meselesidir. Asıl mevzuları kapatmak üzere ortaya konulan bu tür tuzaklara düşmememiz lazım. Çünkü zaten, esnafın alkol satanı da satmayanı da iflasın eşiğinde. Alkol satmayana ne yapılacak onunla ilgili bir bilgi var mı? Yok.

Refah Yol Hükümetinin bazı çalışmalarını konuştuk, Sayın Genel Başkanımız işçiye rahmetli Erbakan hocanın gelir gelmez yüzde 50 zam yaptığını, sonra 25 ve 20 ile beraber yüzde yüzün üzerinde zam yaptığını hatırlattı. Ben İçişleri Bakanıydım o dönemde biz de polislerimize yüzde 18 zam yapmıştık. Emeklilere de zam yapılmıştı. Nereden nereye, bugün 100 lira zam var alkışlar içinde anlatılıyor. Ekonominin uçtuğu kaçtığı bir dönemde. O yıllarda hem polisimize yüzde 18 o zamandan beri ayrıca zam alamadılar, işçimize memurumuza emeklimize yapılan o zamanları konuştuk. 100 lira denilince o günleri hatırladık” dedi.

Karamollaoğlu ise soruya verdiği cevapta, burada dikkatleri başka tarafa çekmek için bir gayret olduğunu, bu tarz davranışlarla dikkatlerin başka tarafa çekilip orada başka bir hava doğurulmaya çalışıldığını belirterek, “Bu kadar uzun süre kapalı kalacaksa birtakım tedbirleri açıklarlar diye düşünüyorum. Geç kalmış olacaklar ama geç kalmak hiç yapmamaktan daha iyidir” dedi.

"HDP meselesi çok cıvıdı"

Biden’ın açıklamasına eleştirilerinizi hükümet üzerinden yaptığınız, HDP üzerinden neden bir eleştiri yapmıyor şeklinde geliyor siz bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusuna Akşener şu cevabı verdi:

HDP meselesi çok cıvıdı. HDP’nin söylediklerine Kürtler de dahil olmak üzere bir vatandaş aferin ne güzel yaptınız derse ben adımı değiştiririm. Dolayısıyla pek çok STK, HDP bu konuda Türkiye’nin dışında yer aldılar. Türkiye’nin dışında yer almak demek, bu ülkenin geleceği üzerine söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Lanet olsun bunu diyenlere”

Akşener, Ömer Çelik’in, grup toplantısı konuşmasını eleştirerek kınıyoruz açıklamaları yapmış olmasını nasıl değerlendirdiği sorusunu, “Anlama özürlü ki, ben Sayın Ömer Çelik’i cin gibi bir adam olarak tanırım. Dolayısıyla kader utansın, şartlar böyle gerektiriyor ne yapsın. Açık net konuşulmuş bir konuyu bu kadar çarptırmak zavallılığın karşılığıdır. Biz geri adım at Sayın Erdoğan demedik, Sayın Erdoğan’ın ve arkadaşlarının güçlü olabilmesinin yolu dış dünyaya karşı, muhalefeti de davet ettikleri bir memleket masası kurulmasını bir kere daha söyledim. Kurban Bayramı’nda da bunu teklif ettiğimde yine Sayın Çelik en tımtıraklı şekilde bunu kınamıştı, küçük ortak da aynı şekilde minnak ortak hepten kınamıştı. Dolayısıyla yine kınamışlar, benim için problem yok” şeklinde yorumladı.