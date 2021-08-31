Akşener’den CHP’li başkana: Bu tepki yakışmadı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada arkasını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'i eleştirdi.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bu da değiliz. Birkaç gün önce bir vatandaşın muhalefet liderine verdiği tepkiyi ayıplamıştık. Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı. Siyasetçi, tepki de olsa devlet bilinciyle hareket etmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çorum’da yurttaşlarla bir araya gelmişti. Çarşıda esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yurttaşların sorunlarını dinleyip, sorularına yanıt vermişti. Esnaf ziyareti sırasında bir kadın, kendisine hâl hatır soran Kılıçdaroğlu’na, “İyiyiz, sakın çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü” demişti.

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