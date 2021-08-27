Akşener'den Kılıçdaroğlu'na bir kadının tepki göstermesi ile ilgili paylaşım: Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliği yeniden tesis edeceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Çorum’da yurttaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kadının söylediği sözlerini, "İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz" mesajıyla eleştirdi.

Akşener'in Twitter'da yaptığı yaptığı paylaşım şöyle:

"İçim acıdı, canım yandı. Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz."

Ne olmuştu?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çorum’da yurttaşlarla bir araya gelmişti. Çarşıda esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yurttaşların sorunlarını dinleyip, sorularına yanıt vermişti. Esnaf ziyareti sırasında bir kadın, kendisine hâl hatır soran Kılıçdaroğlu’na, “İyiyiz, sakın çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü” demişti.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'nun hatrını sorduğu vatandaş: Çocuğuma dokunma, haydi yürü yürü