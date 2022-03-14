Akşener'den 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı: Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı unutmadık, unutturmayacağız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, "Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı unutmadık, unutturmayacağız" değerlendirmesini yaptı.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karanlık işgal günlerinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den yükselen o cesareti de, Pandemi döneminde kalplerimizi ağrıtan o özveriyi de, Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da, Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! 14 Mart Tıp Bayramı'mız kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden bir diğer konu olan doktorların yurt dışına gitme isteği hakkında da konuştu. Az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" dedi.