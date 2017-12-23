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Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih verdi

"Bugüne kadar sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçti, seçilmiş rakip sistemini ortadan kaldıran İYİ Parti"

23 Aralık 2017 20:55

Ekonominin kötüye gittiği ve gençlerin iş bulamadığı Türkiye’nin mutlaka değişmesi gerektiğini ve partisinin seçim barajı korkusu olmadığını ifade eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2019’dan önce yapılacağı tahmininde bulunarak, 15 Temmuz 2018’i işaret etti. 

Partisinin il binasını açmak için uçakla Sivas’a giden Akşener, kent girişinde partililer tarafından karşılandı. Esnaf ziyaretlerinin ardından tarihi Sivas Kongresi’nin yapıldığı Kongre Müzesi’ni ziyaret eden Akşener, tarihi binanın merdivenlerinde yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

"Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019’a kalmayacağını düşünüyorum. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 Temmuz 2018’de genel seçimlerle partili Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil, öngörü yani bir okuma. Bakalım siyasi öngörülerim doğru çıkacak mı? 

Cumhurbaşkanlığı konusunda da çok iddialıyız. Görünen o ki bugüne kadar sayın Erdoğan rakiplerini kendisi seçti. Yani buna siyasi literatürde seçilmiş rakip denir. Seçilmiş rakip sistemini ortadan kaldıran İYİ Parti. Çünkü diğer muhalefet partilerinin Sayın Erdoğan tarafından tanzim edildiği süreç var."

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