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Akşener: 16 Nisan'da 'namuslu bir evet' çıksaydı eve dönecektim fakat 'havet' çıktı

"Cumhurbaşkanlığını kaybedersem milletvekili adayı da olmayacağım"

23 Aralık 2017 19:18

Başkanlık sisteminin de oylandığı 16 Nisan’da anayasa referandumunda ‘namuslu bir evet’ çıkması halinde evine dönme kararı aldığını belirten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Fakat ‘havet’ çıktı” yorumunda bulundu. 

Uğur Dündar’ın sunduğu, Halk TV’de yayınlanan ‘Halk Arenası’ programına katılan Akşener’in, “16 Nisan’da namuslu bir “evet” çıksaydı, ben eve dönecektim… Öyle söylemiştim arkadaşlarıma. Eğer bu alengirli bir durum olmasaydı “hayır” çıksaydı ne yapacağımızı soracaktık arkadaşlarımıza… Fakat “havet” çıktı” şeklindeki sözleri salondan büyük alkış aldı. 

"Arkadaşlarımız benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istiyorlar"

Sözcü’de yer alan habere göre, İyi Parti’nin kuruluşuyla ilgili "1200 arkadaşımıza tek tek sordum. Fakat şu soruyu sormadım arkadaşlarıma 'Ben ne yapayım’. 'Siz ne istiyorsunuz' dedim. Bu soruya verilen cevabı yerine getiriyorum. Biz İYİ partiyi kurduk bu partiyle tartıya çıkıyoruz şimdi. İyi bir şeyler yapmak istiyoruz” açıklamalarında bulunan Akşener, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız benim cumhurbaşkanlığı adayı olmamı istiyorlar. Evet bu onların talebi ama şunu yapmaya çalışıyorum yalancılık yapmayacağımın örneği. Bakın bunun için grup kurmaya çalışmıyorum. Yani çeşitli nedenlerle çeşitli partilerden insanlarla pazarlık yapıp o gurubu kurup 20 milletvekili imzasıyla aday olmayı düşünmüyorum. Ve ne yapıyorum ilan ettim ki 100 bin imzayla. Şimdi bu 100 bin imzayı bulamıyorsam zaten yokmuşunuzdur. Buluyorsam o insanlar sizinle beraber yol yürüyecek demektir.

"Cumhurbaşkanlığını kaybedersem milletvekili adayı da olmayacağım"

Cumhurbaşkanlığı adayı olduğunuz takdirde, milletvekilliği adayı olmanızda bir sakınca yok. Yani ikisini beraber olabiliyorsunuz. Ama ben şu masanın üzerine her şeyimi koydum. Ya herro ya merro… Dolayısıyla kaybettim kendimi atayım Meclis’e demiyorum, milletvekili adayı da olmayacağım.”

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