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Meral Akşener 'dünyayı şekillendirecekler' listesinde

POLITICO tarafından hazırlanan listede Akşener için "Türkiye’nin muhalefetini yeniden canlandıracak ve Cumhurbaşkanı'nın siyasi nüfuzuna büyük bir tehdit oluşturacak" denildi

20 Aralık 2017 21:45

ABD’li yayın kuruluşu POLITICO bu yıl üçüncü kez hazırlanan ve son üç yıldır dünya siyasetinin çehresini önemli ölçüde etkileyeceği düşünülen isimlere yer verdiği 'POLITICO 28 - 2018'  listesini açıkladı.

Siyasi liderler, iş dünyası liderleri, sanatçı ve yazarlarlara yer verilen listeye Türkiye'de sadece İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, girdi. Listenin 13. sırasında yer alan Akşener için dergi  "Aşırı sağ parti de Erdoğan’ın tarafını tutuyor... Eski politikacı Meral Akşener’in yeni kurduğu İyi Parti ise Türkiye’nin muhalefetini yeniden canlandıracak  ve cumhurbaşkanının siyasi nüfuzuna büyük bir tehdit oluşturacak” ifadelerini kullandı. POLITICO geçen yıl da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a listesinde yer vermişti. 

28 farklı ülkeden 18 erkek ve 10 kadının yer aldığı listedeki kişilerin 2018 yılı boyunca yakından izlenmesi gerektiği, bu kişilerin dünyayı şekillendirecek isimler olduğu belirtiliyor. 

Meral Akşener’i “Kurnaz Ulusalcı” alt başlığıyla tasvir eden POLITICO, Milliyetçi Hareket Partisi eski vekilinin neden dünya siyaseti için bu kadar önem arz ettiğini ise şu ifadelerle açıklıyor: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zamankinden daha otoriter ve ülkenin muhalefet liderleri Erdoğan’ı karşısında yetersiz. Laikler Erdoğan’ın seçmenlerini yenemiyor. Halkların Demokratik Partisi eş başkanları hapiste. Ve aşırı sağ parti de Erdoğan’ın tarafını tutuyor. Eski politikacı Meral Akşener’in yeni kurduğu İyi Parti ise Türkiye’nin muhalefetini yeniden canlandıracak  ve cumhurbaşkanının siyasi nüfuzuna büyük bir tehdit oluşturacak.” 

Listede bulunan 28 isim ise sırasıyla şöyle: 

1-    Christian Lindner: Almanya’da Merkel ile koalisyona hayır diyen Özgür Demokrat Parti’nin (FDP) lideri 

2-      Michael Gove: Brexit yanlısı Birleşik Krallık Parlamento Üyesi 

3-      Muriel Pénicaud: Fransa Çalışma Bakanı 

4-      Mark Rutte: Hollanda Başbakanı 

5-      Laura Boldrini: İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı 

6-      Anuška Delić: Slovenyalı araştırmacı gazeteci 

7-     Jyrki Katainen: Finlandiyalı politikacı 

8-      Galina Timchenko: Rusya haber sitesi Meduza’nın kurucusu

9-      António Costa: Portekiz Başbakanı

10-   Guy Verhofstadt: AB Brexit Baş Temsilcisi ve Belçika eski Başbakanı

11-   Armin Wolf: Avusturyalı gazeteci

12-   Etienne Schneider: Uzaydaki madencilik haklarının peşine düşen Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı

13-   Meral Akşener: Türk siyasetçi, İyi Parti Başkanı 

14-     Zbigniew Ziobro: Polonya Adalet Bakanı

15-     Simon Harris: İrlanda Sağlık Bakanı

16-     Ana Botín: Santander Yönetim Kurulu Başkanı

17-     Flavia Kleiner: İsviçre’deki Operation Libero hareketinin lideri

18-     Olga Sehnalová: Avrupa Parlamentosu Çek Cumhuriyeti Temsilcisi

19-     Lajos Simicska: Macar oligark ve Başbakan Victor Orban’ın gençlik arkadaşı

20-     Euclid Tsakalotos: Yunanistan Maliye Bakanı

21-     Evgeny Morozov: Belarus doğumlu Barselona’da yaşayan teknoloji yazarı

22-     Khalifa Haftar: Libya Ordusu Başkomutanı

23-     Eerik-Niiles Kross: Estonya Parlamento Üyesi

24-     Mina Andreeva: Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in basın sözcüsü

25-     Tino Sanandaji: İsveçli yazar

26-     René Redzepi: Norveçli Michellin yıldızlı aşçı

27-     Mirga Gražinytė-Tyla: Litvanyalı Orkestra Şefi

28-     Klitos Papastylianou: Güney Kıbrıslı çevre aktivisti 

ETİKETLER

Meral Akşenerİyi PartiPOLITICO listesinde

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