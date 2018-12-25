Akşener: Cumhur ittifakı bizim düşmanımız değildir

Nursima ÖZONUR/ANKARA ,(DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlara karşı, şunun altını çizmek isterim; Cumhur ittifakı, bizim düşmanımız değildir. CHP ile yaptığımız sınırlı güç birliği, toplumsal ayrışmaya karşı bir tedbirdir. Bunların üzerinden gerilim üretilmesine izin vermeyiz\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM\'de partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener, 2019 yılı bütçesini eleştirerek, \"Araf Suresi 31\'inci ayetinde der ki, \'Yiyiniz içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.\' İşte 2019 bütçesinin özeti budur. Bakın, 2019 bütçesinde faiz ödemeleri için ne kadar ayrıldı biliyor musunuz, tam 117 milyar lira. Peki bu bir israf değil mi? Çok şükür; biz sabrı da şükrü de biliriz. Rızkın Allah\'tan geldiğini de biliriz. \'Önce millet\' deyin, önce milletin cebini düşünün. Yoksa, milletin parasıyla yaptığınız bütçe, size zehir olur, zıkkım olur, haram olur\" dedi.

\'MİLLETİ SOKAĞA DAVET ETMEKTEN VAZGEÇİN\'

Meral Akşener, Fransa\'da sarı yeleklilerin protesto gösterileri üzerinden Türkiye\'de yapılan tartışmalara tepki gösterdi. Akşener, \"Biz milletin ekmeğinin derdindeyken, onlar karşılıklı tutturmuşlar bir sarı yelek. Biri diyor ki, \'sokağa inin de görelim.\' Diğeri diyor ki \'Gelirsem gösteririm.\' Biz de diyoruz ki; beyler mutfakta yangın var. Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor ve zaten, kimsenin sokağa indiği de yok. Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin. Çok hevesliyseniz, giyin birer sarı yelek, siz çıkın sokağa. Ama şunu da not edin; biz iyi ve cesur insanlar ayağa kalkarsak, elalemin sarı yeleğiyle değil, Cumhuriyeti kuran irfanın kırmızı beyazıyla ayağa kalkarız\" diye konuştu.

\'25 KURUŞ POŞETİN 15 KURUŞUNU DA BAKANLIK ALIYOR\'

Konuşmasında, Meral Akşener ekonomik krizin derinleştiğini savunarak şöyle konuştu: \"Görünen o ki, tüm makyaja rağmen, ekonomik kriz derinleşiyor. Enflasyon rakamlarıyla oynuyorlar. Buna rağmen yüzde 22\'nin altına indiremiyorlar. Bakın bir örnek vereyim de, enflasyonu nasıl düşük gösterdiler anlayın. TÜİK\'e göre 2017 Kasım\'ında 45 lira olan etin kilosu, 2018 Kasım\'ında ne olmuş biliyor musunuz, 44 lira. Git sor bakalım Hasan abiye, Ayşe ablaya, etin kilosu kaç liraydı, kaç lira olmuş. AK Parti iktidarının öyküsü budur. Hayatları nasıl değişti bir bakın. Artık o zengin mahallelere taşındılar. Markette poşeti bile parayla satar olmuşlar. Hatta size bir sır vereyim, o 25 kuruşun 15 kuruşunu da bakanlık alıyor. Nereye el atsan elinde kalıyor.\"

\'YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI, TÜRKİYE\'Yİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI\'

Meral Akşener, Yunan Genelkurmay Başkanı\'nın tehditlerini hatırlatarak, \"Milli duruş, milli şuur ister. İşte bir başka örnek. Yunanistan\'dan gelen tehdide sessiz kalan, milli duruştan bahsedemez. Yunan Genelkurmay Başkanı, yürek yemiş gibi Türkiye\'yi tehdit etmeye başladı. Haddini bildiren yok. Senin Turizm Bakanın işgal altındaki o adalara, Yunan adası diye tur düzenliyorsa ve senden tek bir laf çıkmıyorsa, o hadsiz Genelkurmay Başkanı\'nın ağzını kim büzecek\" diye konuştu.

\'TÜRK DEVLETİ GİRECEĞİM DERSE, GİRER, ORDUMUZ GİRSİN VE TEMİZLESİN\'

Meral Akşener, Suriye\'de olası bir operasyon hazırlığına ilişkin şöyle konuştu:

\"Bayram değil seyran değilken, Trump\'ın Türkiye\'yi işaret etmesine şüpheyle bakıyoruz. Trump, dün yaptığı açıklamada da, \'Sayın Erdoğan\'dan IŞİD\'le mücadelede garanti aldığı\' mesajını verdi. Şimdi, şunu bir düşünün isterim. ABD Başkanı Trump, \'IŞİD\'i yendik, çekiliyoruz\' dedi mi, dedi. Peki dün ne dedi, \'Erdoğan IŞİD\'i bitirecek\' Bu iki açıklama arasındaki fark, kafamızı karıştırıyor. Amerika bu örgüt bitti diye mi çekiliyor, yoksa Türkiye işin taşeronu mu oluyor. Türk Devleti, sonu meçhul işlere girişmemeli. Türkiye, Suriye\'de karanlık işlerin içine çekilmek isteniyorsa, dikkat edilmeli. Gidiyorsunuz, güle güle. Fakat giderken, YPG/PKK\'ya verdiğiniz ağır silahları, TIR\'lar dolusu mühimmat ve askeri malzemenizi de alıp gidin. Aksi bize düşmanlıktır. Artık ciddi olun. Türk devleti gireceğim derse, girer. Seçim malzemesi üretmeyi bırakın da, gereğini yapın. Gereği de bellidir; Kandil ise Kandil, Suriye ise Suriye, Irak ise Irak. Ordumuz girsin ve temizlesin.\"

\'BİR CUMHURBAŞKANI, ÜLKESİNİN GAZETECİSİNİ, SANATÇISINI HEDEF GÖSTERMEZ\'

Meral Akşener, katıldıkları bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için ise, şunları kaydetti:

\"Nifak için fırsat kolluyorlar. Kıymetli bir sanatçımızın, bir televizyon ekranındaki yorumundan, \'Beni asacaklar\' gibi bir sonuç çıkarıp, nifak üretmek, devlet yönetenlere yakışmaz. Bir Cumhurbaşkanı, kendini eleştirenlerin de Cumhurbaşkanıdır. Bir Cumhurbaşkanı, ülkesinin gazetecisini, sanatçısını hedef göstermez. Savcılık soruşturma açmadan 5 saat önce, \'Bakın şimdi yargıda hesap veriyorlar\' diyerek, açık edip, adaleti rencide etmez. Cumhurbaşkanı, milleti birleştirir.\"

\'CUMHUR İTTİFAKI, BİZİM DÜŞMANIMIZ DEĞİLDİR\'

Meral Akşener, konuşmasının devamında Cumhur ittifakının düşmanları olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

\"Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlara karşı, şunun altını çizmek isterim; Cumhur ittifakı, bizim düşmanımız değildir. CHP\'yle yaptığımız sınırlı güç birliği, toplumsal ayrışmaya karşı bir tedbirdir.Tekraren söylüyorum; Bizim yaptığımız güç birliği, toplumsal ayrışmaya karşı alınmış bir tedbirdir. Bunların üzerinden gerilim üretilmesine izin vermeyiz.\"