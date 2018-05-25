Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Bu ekonomiyi bunlar yönetemez durumdalar. Erdoğan yorgun otobüs şoförü gibi. Allah\'ın izniyle 24 Haziran akşamı, yorgun, sürekli kafası düşen bu şoförü evine dinlenmeye göndereceğiz\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri\'de Cumhuriyet Meydanı\'ndaki mitingde halka hitap etti. \'Gadasını aldığım hoş geldin\' pankartı açılırken, kalabalık, Meral Akşener\'i \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganıyla karşıladı. Mitinge oruçlu geldikleri için kalabalıktan helallik isteyen Meral Akşener, \"Siz olmasaydınız bu yola çıkmazdım. Sizi \'Yürü\' demeseydiniz, bu yola çıkmazdım. 6 aydır yollardayız. Çalışmamızı sürdürüyoruz. 1 senedir yan gelip uyuyan Erdoğan, polislerimizi, öğretmenlerimizi hatırladı. Seçilirse 3600 ek göstergelerini vereceğini söyledi. Eğer ben söylemeseydim, İYİ Parti olmasaydı, bugün 3600 konuşma konularının içinde olur muydu? Terör tazminatlarını söyledim, Mart ile Nisan ayı yatırılmış. Siyasi rekabet, önce milletin hayrınadır. Tek alternatifle yola çıkıldığı zaman, bir süre sonra kibir galip gelir. Bu ülkeyi çiftlik gibi yönetmeye kalkarlar. Biz yola çıktık, hepsi iyileşti\" dedi.

Akşener, \"Daha önce 23 Nisan\'da, 19 Mayıs\'ta, 29 Ekim\'de hepsi hastalanıyordu. Artık hepsi turp gibi oldu. Hepsi Allah\'a şükür iyileşti. Önce kendileri iyileşti, şimdi de milletle ilgili hayırlı işler yapacaklarını söylediler. Milletin yaptığı fabrikaları satan, yandaş müteahhitlere para veren bu iktidar, 16 senedir ekonomimizin içine tükürdü\" ifadelerini kullandı.

\'HIZLI TRENİ 2 YIL İÇİNDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ\'

Kayseri\'nin ekonomi şehri olduğunu belirten Meral Akşener, \"Kayseri nüfusunun yüzde 8\'inin geliri yok. Yazıklar olsun. Kayseri nüfusunun yüzde 25\'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani yüzde 25 sayısında inan yoksulluk sınırının altında zar zor karnını doyuruyor. Kayseri\'yi biz dünyanın mobilya üretim merkezi yapacağız. Hani İtalya\'nın Milano\'su, Torino\'su gibi. Dünya buradan gelip mobilya seçecek. Kayseri\'de hızlı treni 2 yıl içinde hayata geçireceğiz. Kayseri üniversitelerini bilim merkezi haline getireceğiz. Sizin hayallerinizi gerçekleştirecek projeleri varmış. 16 senedir sen ne yaptın? Kardeşim her şey yasak. Twitter\'ı, Facebook\'u yasaklamaya kalktın\" diye konuştu.

\'EKONOMİK TERCİHİNİ YANDAŞLARA YAPTILAR\'

Hükümetin politikalarını eleştiren Meral Akşener, \"16 yılda hepimizin cebinden 2 trilyon dolar topladılar. Peki gençler cebinize para girdi mi? Esnaf para kazanamıyor musun? Ne yaptılar? Ekonomik tercihini yandaşlara yaptılar. Kayseri\'de Şehir Hastanesi yapılmış. Meşhur hastanenizin sahibi yandaş müteahhit. O yandaş müteahhide hasta sayısı garanti edildi. Hasta sayısı yetmiyorsa, hepinizin cebinden parası ödenecek. Ağabeyler yollar, köprüler yapmışlar. İstanbul\'daki yoldan geçenden 10 kuruş, geçmeyenden 100 kuruş alınıyor. Sen oradan geçmesen de oradan araba geçmediği için oradan para alınıyor. Bunların ülke yönetmesi yanlış. Çünkü adam kayırıyorlar, esnafın durumunu bilmiyorlar\" diye konuştu.

\'ERDOĞAN YORGUN OTOBÜS ŞOFÖRÜ GİBİ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı \'yorgun otobüs şoförü\'ne benzeten Meral Akşener, şöyle devam etti:

\"Bu ekonomiyi bunlar yönetemez durumdalar. Erdoğan yorgun otobüs şoförü gibi. Bir yorgun şoförün kullandığı arabaya biner misiniz? Hele bir de ehliyeti yoksa. Allah\'ın izniyle 24 Haziran akşamı, yorgun, sürekli kafası düşen bu şoförü usuletle, suhuletle evine dinlenmeye göndereceğiz. Ben size güvendim, 100 bin imzayla yola çıktım. Milletin tek kadın adayı olarak yanınızdayım\" dedi.

\'2019\'DA SURİYELİLER İLE SURİYE\'DE İFTAR YAPACAĞIZ\'

Suriyelileri vatanlarında yaşatmak için bir yol bulacaklarını belirten Akşener, \"Size buradan söz. Suriyeli vatandaşları vatanlarında yaşatmak için bir yol ortaya koyacağız. İnsanların en mutlu yaşayacakları yer vatanlarıdır. Biz inşallah 2019\'da Suriyeli mültecilerle Suriye\'de iftar yapacağız\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI