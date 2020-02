Akşener: Bizden korkuyorlar

Muhammet KAÇAR-Osman ŞİŞKO/TRABZON (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaleti, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi tesis etmek için yola çıktıklarını belirterek, “Onun için bizden korkuyorlar” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon’da Atatürk Meydanı’nda halka hitap etti. Yaklaşık 5 bin kişinin doldurduğu alanda, halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, ekibe alkışla destek verdi.

İYİ Parti\'nin milletin emri ile kurulduğunu ve başına da bekçi olarak kendilerinin tayin edildiğini ifade eden Meral Akşener, kimseden korkmayacaklarını söyledi. Milletin emrinden ve Allah’ın rızasından ayrılmayacaklarını ifade eden Akşener, iktidarın söylemlerini takip ettiğini ve ona göre adımlar attığını iddia etti. Akşener, \"Tarımı konuşuyoruz ne oldu? Mazotun yarısını indirdiler. Dün çiftçiye ‘Al ananı da git‘ diyenler bugün çiftçinin kullandığı mazotun yarısını indirdiler. Erdoğan ve arkadaşları 3 Y’yi ortadan kaldırmak için geldi. Rahmetli İsmet İnönü’nün ruhuna Fatiha okunur hale getirdiniz milleti. Öyle yasakçı bir zihniyetle yönetiyorsunuz ki utanmasanız teyzelerin kısır ve altın günlerine dinleme memuru gönderecekseniz. Neden korkuyorsun? ABD\'ye ‘Heyt’ diyorsun arkadan gizli pazarlıklar yapıyorsun. Neyin varda, neden çekiniyorsun ? Seni kimler neden büküyor ? Söyle biz halledelim. İyi Parti var Türk millet var. O zaman o korkularını yenecek her türlü tavrı koyabilelim ama yok. Şimdi yasakları kaldırmak için geldiler, olağanüstü halle seçime gidilecek. Korkmayın. İstiklal Marş’ımız ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ diye başlıyor. Ama AK Parti afişlerinde ‘Seni yedirmeyeceğiz, diz çöktürmeyeceğiz, baş eğdirmeyeceğiz’ diye yazıyor. Hepsi korkaklığın işareti.Kim diz çöktürmek istiyor, kim yemek istiyor? Kim ? Ama gizli saklı bugüne kadar kimsenin bilmediği tutanaksız saklı gizli yaptığın her türlü görüşmenin faturasını bugün korkarak ödüyorsun. Sen korktuğun için bizi korkutmaya çalışıyorsun. Geç bu işleri. Korkutamazsın, korkmayacağız. Çünkü dün belinde silah olanlardan korkmayan bu gariban kadın senden mi korkacak?” dedi.

‘KENDİNE GÜVEN BE KARDEŞİM’

Erdoğan’ın tehlike geçtiği zaman yiğitlik, kabadayılık yaptığını öne süren Akşener, şöyle konuştu:

“Ama namlu doğrultulduğu zaman araziydiniz. 15 Temmuz’da araziydiniz. Kala kala milleti çağırdınız kapkaranlık yerlerden ve bodrumlardan telefonla milleti çağırdınız. Niçin öyle oldu? Çünkü yanlış yaptınız. Yolsuzlukları gidermek için gelmiştiniz dibine battınız. Yoksulun yanında olmak için geldiniz kendi zenginlerinizi yarattınız. O kadar kibirlendiniz ki bir kamyon koruma ile geziyorsunuz, vatandaş boş bulunup sarılmaya kalktığında şöyle yapıyorsunuz. Bunun anlamı şu. Ne milletin adamlığı kaldı, ne halkın adamlığı kaldı. Kendine güven be kardeşim. Allah’a güven be kardeşim. Korkma. Ben gördüm ki zor zamanlarda korkuyla iman aynı yürekte bulunmuyor. Allah’a millete güven. Güvenmezsen böyle olur.”

‘BİZDEN KORKUYORLAR’

Türkiye’de iktidarın hukuku ve adaletin gömdüğünü ifade eden Akşener, İyi Parti’nin bütün bunları yeniden tanzim etmek için milletin talimatı ve emriyle kurulduğunu söyledi. Karadeniz’in ürettiği fındığın hak ettiği değerden alınıp alınmadığını soran Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Almaz. Çünkü Berlusconi abisi ile çok büyük ahbap. Ailecek görüşüyorlar. Berlusconi nikah şahidi. Dolayısıyla İtalyan’lara bizim Karadeniz’in, Trabzon’un fındığını peşkeş çektiler. Hani tek adamla Kanun Hükmünde Kararname ile yönetilen bu ülkede bütün bunlar düzeliyordu. 16 Nisan referandumu öncesi AK Partililerin söylediği ve uygulanan tek adam rejiminin size bir faydası oldu mu? Hayır. Kendi aranızda bir problem yaşadığınızda, mahkemeye gittiğinizde AK Parti’den kağıt getirenle kağıt getiremeyen avukatın alacak verecek davası dahil hiç mahkeme kazandığını gördünüz mü? Hayır. 2019 ya da daha önce benim beklentime göre 15 Temmuz 2018’de seçim bekliyoruz. Eğer o zaman olursa bugün yaşananları iki ile çarp bu şekilde bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaksınız. ‘Fındığım değerini istiyorum’ dediğinizde tekme yiyeceksiniz, tutuklanacaksınız. Fındığımızı, Trabzon’umuzu bir büyük mark halinde olmasını istiyoruz dediğinizde tutuklanacaksınız. Bütün bunlara hayır demek ve ortadan kaldırmak için, adaleti, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi tesis etmek için yola çıktık. Onun için bizden korkuyorlar.”

‘TRABZON ALINAMAZSA, KAYINVALİDEMLE PENCERENİZİ TAŞLAYACAĞIM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rizeli, kendisinin de Rize gelini olduğunu hatırlatan Akşener “Karadeniz’in geliniyim. Çok iyi gelinim. 38 yıldır kayınvalidem ile aynı evde oturan bir gelinim. Muhterem oturtturamadı aynı evde anasını. Sizin ağabeyiniz, bu gelininizi hem anası hem babaannesi ile aynı evde oturtturdu. Gelin kontenjanından Trabzon’u istiyorum. Trabzon alınamadığı taktirde bu meydanda kayınvalidemle pencerenizi taşlayacağım. Onlardan hiçbir fayda görmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

‘BU KADAR KANDIRILAN BİR DEVLET ADAMI OLUR MU?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, şöyle konuştu:

“Bu arkadaşı önce Merkel sonra Berlusconi şimdi de Macron kandırıyor. Ondan evvel Hollandalılar kandırdı. En son Obama. Ama en önemlisi FETÖ, PKK, Apo, Kandil kandırdı. Yahu bu kadar kandırılan bir devlet adamı olur mu? Bu kadar kandırılan bir insandan bu ülkeyi yönetmeyi beklemek mümkün mü? Her seferinde ‘Allah beni affetsin, kandırdılar’ diyor. İyi hoşta o kandırılan şahısın, senin bedelini de bu millet ödedi. 2010 yılında meşhur Anayasa Mahkemesi ile HSYK’yı demokratikleştirdikleri sözde ve 12 Eylül’den hesap sormayı iddia ettikleri bir anayasa değişikliği oldu hatırlayın. Bunun nelere mal olacağını gördüğüm için Mehmet Ali Şahin bey başta olmak üzere AK Parti’nin bütün önemli yöneticilerini gittim, uyardım. Benim omzuma pıt pıt vuruldu ‘Merak etme gelin hanım her şey kontrol altında’ denildi. Aradan zaman geçti. FETÖ’cüler yargıyı, ekonomiyi her şeyi ele geçirdiler. 17-25 Aralık oldu. Birden ayıldı, ‘Allah beni affetsin, ne istedilerse verdim’ dedi. Neyi verdiğini söylemedi. Buradan soruyorum. Kardeşin neler istediler, neler verdin? Bu milletin aleyhine olacak ne istediler ve sen neyi verdin? Millette affetmeyecek, kul hakkı olduğu için Allah’ta seni affetmeyecek. Mahşerde yakandan tutacağız.”

‘GELİN BU YANLIŞTAN DÖNÜN’

Kandırılmanın sonucu olarak 15 Temmuz’un gerçekleştiğini öne süren Akşener, “O gün beni dinleselerdi, 2010 referandumunu geri çekselerdi, doğru dürüst bir hukuki metin hazırlanarak milletin tümünün görüşleri ile sivil bir anayasa olsaydı şimdi Türkiye başka bir yerde olurdu. Kurumların ele geçirilmesi mantığı üzerinden yaptılar. Sonuçta onlar kaldı ayazda FETÖ’cüler ele geçirildi. Ordunun belini FETÖ’cülerle el ele tutuşup kırdılar. Ama ne oldu? 15 Temmuz’da Başbakan tünellerde titrerken, Erdoğan’ın nerede olduğu belirsizken, hala belirsiz. Sadece Hande Fırat’la bir telefon konuşmasını dinledik. Millet baktı gördü, devlet elden gidiyor. O nedenle çıktı köprüden, sokaktan devleti toplayarak getirdi. Dağıtıkları devleti sokaktan toplayan getiren bu millettir. Bedelini 249 şehitle ödedi. Bedelini 2 binin üzerinde gazi ile dedi. Trabzon’dan İstanbul’a ben ne bir milletvekilinin ne bir bakanın sizin aranızda ön safta FETÖ’cülere karşı koyarken fotoğrafını görmedim. Tiril tiril titrediler. İçişleri Bakanı Gürcistan sınırında havada tur attı. Böyle ülke yönetilmez. Bugün FETÖ’cüleri ayırdılar. Şimdi her kurumu FETÖ’cülere teslim ediyorlar. Gelin bu yanlıştan dönün. Bu ülkenin bu insanlarının bu aziz milletin evlatlarının canını yakmayın. Eşit davranın. Liyakata önem verin. Hukukun üstünlüğünü gerçekleştirin. Hazreti Ömer adaletinden vazgeçtik ama en azından dünyevi bir uluslararası standartlara uygun bir adalet anlayışını tesis edin” dedi, FETÖ’cülere yardım ve yataklık edenlerden hesap soracaklarını söyledi.

Hem iktidarı hem Cumhurbaşkanlığını alacaklarını iddia eden Akşener, konuşmasını tamamladı. Konuşmasının ardından hediye edilen Türk bayrağını öperek alan Akşener, partilileri selamlayarak sahneden indi, partisinin Trabzon İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Akşener, parti binasında pasta kesti.

