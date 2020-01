Akşener: Bir kişi bile 'korkmuyorum' dediği gün iş biter (3)

AKŞENER ESKİŞEHİR\'DE

Kütahya\'nın ardından Eskişehir\'e geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Partililer Akşener\'i salonda coşkuyla karşıladı.

Akşener burada yaptığı konuşmada İYİ Parti\'yi Türk milletinin istediğini ve Türk milletinin kurduğunu söyledi. Partilerinin Türkiye\'nin yüzde yüzünü kucaklayan ve birleştiren bir parti olduğunu ifade eden Akşener, \"Partimizi kurarken başımıza gelen, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yer kiraladık, bina sahipleri tehdit gördü. Vazgeçenler oldu. Kurucular kurulunda görev almak isteyen hocalara rektörler, \'istifa et\' dediler. Özel şirkete çalışanlara \'ya İYİ parti ya istifa et\' dediler. Bütün bu arkadaşlarımız 200 civarında kurucular kurulu üyemiz var. İl, ilçe heyetleri, bu arkadaşlarımız tek tek bunlarla karşıladı. Ama dediler ki; \'Türkiye\'nin buna ihtiyacı var. Neye mal olursa olsun biz bu işi yapmalıyız.\' İYİ Parti bu nedenle bir cesurlar hareketidir\" diye konuştu.

Partililerinin iki buçuk aylık olmasına rağmen Şırnak\'ta dahil, 70 ilde il ve ilçe teşkilatlarını açtığını belirten Meral Akşener, \" Biz yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı bir örgütlenme ile yola çıktık\" dedi.

\'MİLLETVEKİLLİĞİNE ADAY OLMAYACAĞIM\'

Kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Akşener kendisinin Cumhurbaşkanlığına milletin 100 bin imzasıyla aday olacağını söyledi. Akşener şöyle devam etti:

\"Grup kurmaya hazırız. Şartsız, şurtsuz ilkelerimizi benimseyen herkese kapımız açıktır. Orada bir sorunumuz yok. Ama şartlı, şurtlu sadece grup kurabilmek için bir çalışmamız olmayacak. Onun için 20 milletvekili ile cumhurbaşkanlığına aday olmak yerine, milletimize gidip 100 bin imza ile aday olacağız. Böyle cesur insanların karşısında korkaklık yakışmaz. Şimdi dedim ki ağalara. 100 bin imza ile yol gideceğiz. Hadi bakalım sizi de görelim. Bakalım imza ile mi gideceksiniz Milletvekili imzası ile mi gideceksiniz? Göreceğiz ağaları. Biz cumhurbaşkanlığını alacağız. İYİ Parti olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem milletvekilliklerini, hem cumhurbaşkanlığını kazanacağız. O nedenle şahıs olarak milletvekilliğine aday olmayacağım. Benim için ya herro, ya merro. Şimdi göreceğiz ağaları. 35 milyar maaş için kendini Meclise mi atacak, yoksa sadece cumhurbaşkanlığına aday olup sadece milletine mi güvenecek? Ağaları göreceğiz. Ben milletime güveniyorum. Arkadaşlarıma güveniyorum ve özelikle kadınlara güveniyorum. Her şey açık, gizli saklımız yok. Genel merkezimizdeki konuşmalarımızı gizli saklı yapmıyoruz. Bu kadar açığız. Ağalar bizim ne yapacağımızı biliyor. Biz de ağaların ne yaptığını tahmin ediyoruz. Korku bacayı sardı. Korku dağları saldı. Bir baktık, ortaya burnundan kıl aldırmayan muhteremler, bir baktık tırım tırım ittifak arayışında.\"

Akşener, yurt dışından et ithal edilmesini de eleştirerek, \"16 yıldır iktidarı yönetenler hayvancılığı bitirdi. Sırbistan 11 yıllık devlet. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorsun, 11 yıllık Sırbistan devletinden ithal ediyorsun. Çin\'den sarımsak ithal ediyoruz\" dedi.

Meral Akşener, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti, 2 Eylül Caddesi\'ndeki İYİ Parti İl ve ilçe binalarının açılış törenine katıldı.

