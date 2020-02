Akşener: Bana talimat verecek kişi henüz anasının karnından doğmadı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, \"Pensilvanya\'dan ben talimat malimat almadım. Milletimin dışında bana talimat verecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Bolu Kent Meydanı\'nda halka hitap etti. Konuşması sırasında sağanak bastıran Akşener, sözlerini kısa tutacağını belirterek, \"Bu devletin tüm rakamlarını devletin kendi resmi sitelerinden, internet sitelerinden aldık. Ekonomi ayvayı yemiş durumda, eğitim ayvayı yemiş durumda, tarım mezara gömülmüş durumda. Dış politikada en itibarsız dönemimizi yaşıyor durumdayız. Ekonomide beraber çalışacağım ekibi topladım. Onlara şu işi sordum, \'Biz iktidara geleceğiz. Bu ülkeyi toparlayabilir miyiz?\' Tek tek, kalem kalem 16 yıldır bu arkadaşların yaptığı iyi- kötü her şeye baktık. Bu ülkeye kalkınabilir mi? Bu ülke kurtarılabilir mi? Baktık, sorduk. Ortaya çıkan sonuç; Türkiye\'nin potansiyeli, Türkiye’nin eğitimli insan gücü ve Türkiye’nin insanlarının çalışkanlığı bu ülkeyi gerçekten kalkındırır. Devlet, işsizine iş, istihdam ortaya koyar\" diye konuştu.

\'EKONOMİYİ, TARIMI SANAYİLEŞTİREN BAKIŞ AÇISIYLA ÜLKEYİ KALKINDIRACAĞIZ\'

İşsizlik oranını yüzde 5,6\'ya indirecekleri vaadinde bulunan Akşener, şunları söyledi:

\"Tarımda 9 milyar dolarlık ithalat var. Cari açığın içinde önemli bir alan tutuyor. 9 milyar dolarlık tarım ithalatı var. Bu 1 milyon tarımda çalışan insanın işsiz olması demek. Türkiye\'yi 2 kez dolaştım. Muş Ovası, Bitlis Ovası, Konya Ovası hepsi bomboş. Konya buğday ithal ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tavukçuluğu bitirdiler. Hayvancılığı bitirdiler. Hem inek hem saman ithalatının yapıldığı bir ülkeyiz biz, şaka gibi. Türkiye\'de tarım ürünleri üretiminin 18 milyar dolar azaldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kiralık araçların sizin cebinizden çıkan yıllık parası 8 milyar dolar. Ben seçilince \'İnin aşağıya inin bakayım\' diyeceğim. 8 milyarı koydunuz cebinize. Suriye\'nin içişlerine elini soktu. 4 milyon Suriyeli mültecimiz oldu. Ben o insanlara da çok acıyorum. Her insan ülkesinde mutlu ve özgürdür. Seçilir seçilmez onları ülkelerine döndüreceğim. Onlara da harcanan para 150 milyar lira. Ekonomiyi, tarımı sanayileştiren bir bakış açısı ile bu ülkeyi inşallah kalkındıracağız. İşsizlik oranını 5,6\'ya indireceğiz. Türkiye\'nin bu konuda insan gücü de kaynağı da var. İsrafı engellediğimizde neler çıkıyor.\"

\'DOKUNULMAZLIĞIM YOK, GEREĞİNİ YAP KARDEŞİM\'

Konuşmasında Pensilvanya\'dan talimat almadığını söyleyen Meral Akşener, şunları kaydetti:

\"Ben bilmeden arı kovanına çomak sokmuşum. TİKA ile ilgili \'Büyük çiftlik olmuş, devlet kurumlarını elimize alacağız\' dedim. Binali Yıldırım çıktı, Pensilvanya\'dan talimat alıp, TİKA\'yı kapatacağımı söyledi. Koskoca Başbakan çıkıyor, yalan söylüyor. Bir başbakan söylediklerinin arkasında durur. Yalancı, iftiracı damgasını yemez. Benim dokunulmazlığım yok, gereğini yap kardeşim. Pensilvanya\'dan ben talimat malimat almadım. Milletimin dışında bana talimat verecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı. 2,5 yıldır bu kereste gibi adamlara \'Sözünüzün gereğini yapın, yapmazsanız şerefsizsiniz\' dedim. Şerefsiz şerefsiz geziyorlar. Bunlara Başbakan da katıldı. TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyormuş. 6,5 milyar doları sizin paranız. Fabrikaları yapmak yerine satmışlar ama haklarını yemeyelim, Kolombiya\'da okul açmışlar. Buralar hizmet beklerken bu arkadaşlar gitmişler Ekvador\'un denizini temizlemişler. Sendikalara bina yapmışlar. Daha ilginci var, Mali diye bir ülkenin, onların meclisini yeniden yapmışlar. Rahmetli Özal tarafından Türk Cumhuriyetleri ile köprü olsun, diye kurulmuş olan TİKA\'nın bugün yapmış olduğu işler. Hangi yandaş bedava para almış, hangi yolsuzluklar var; bunların hepsine tek tek bakacağız, gereğini yapacağız. AFAD diye kurum var, onu çalışıyoruz. Çıkacak ortaya. Türkiye\'nin kaynakları yeterliç İsraf rüşvet ve yolsuzluk her kötülüğün anasıdır. Allah nasip ederse bunları ilk günden kesmezsek Allah bize nasip etmesin. Yoksullaştırıp, bunu istismar etmek, bu ülkeye ihanettir. Gelecekte iki büyük savaş çıkacak. Biri gıdadan biri sudan. 5 yıl içinde Allah nasip ederse bu ülkeyi ithalatı kesilmiş, kendine yeten, ihracat yapan bir ülke haline getireceğiz.\"



​FOTOĞRAFLI