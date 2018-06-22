Akşener: 100 milletvekilinin altına düşmeyeceğiz

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran'daki gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin olarak, bir sessiz kitlenin olduğunu ve bu kişilerin partisine oy vereceğini belirtti. Partisinin 100 milletvekilinden aşağı bir sayıya düşmeyeceğini söyleyen Akşener, "Kazanma odaklı yürüyorum. Kazanacağımıza da inanıyorum" dedi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Erzurum mitinginin ardından Palandöken’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener'in ifadeleri şöyle:

(İkinci tura Akşener ve Erdoğan’ın kalma ihtimali) Bu iddianız olmasa zaten çalışamazsınız. Başka arkadaşımızın mesela sayın İnce’nin kalması halinde en başından beri çalışacağımı söyledim. Kazanma odaklı yürüyorum. Kazanacağımıza da inanıyorum.

Bana habire FETÖ, FETÖ denildiği için bizim seçmenimiz, İYİ Parti’ye oy veren seçmen kendini söyleyemiyor. Genç bir adam 10 yaşındaki kızıyla geldi. Gözü doldu ve bana dedi ki, ‘Meral abla, kızım diyor ki biz niye İYİ Partili olduğumuzu söyleyemiyoruz. Ben bu kıza ne diyeceğim’ dedi. Bir babanın düştüğü durumdu bu. Bu sessiz kitle İYİ Partili. Onun için de benim ikinci tura kalma konusundaki gerekçem işte bu sessizlik.

"İkinci tura kalınırsa bir sarsılacaktır"

Devlet Bey beni o kadar tanımıyor. Ciddi, mesafeli, seviyeli bir iletişimimiz vardı. Mesela hiç randevusuz görüşmedim kendisiyle. Ama Tayyip Bey beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Benim ekip arkadaşlarım için kellemle top oynadığımı bilir. Bana arkadaşlarım hep, ‘Sabır ya hacı’ dediler. Hacı sabretti.

Bir kadın arkadaşım geldi. İl yönetim kurulu üyesi. AK Partili insanlar gelmişler, ellerinde AK Parti’ye basılmış mühürlü bir pusulayla demişler ki ‘Bunu at sandığa boşunu da getir. 500 lira para.’ Bunu engellemeye çalışacağız şimdi. İkinci tura kalınırsa bir sarsılacaktır. Alıştırdı ikinci tura kalmayı.

"Bir panik duygusu hissediyorum"

(Anket çalışmaları) Tayyip Bey birinci turu geçemez, ikinci tura kalacak. İkinci turda da Allah’ın izniyle nasıl çalıştığımı görüyorsunuz bu işi alacağız. İnanılmaz bir kadın desteği var. 100 milletvekilinin altına düşmeyiz.

(Erdoğan’ın millet kıraathaneleri ve bahçeleri projeleri) Büyük kütüphaneler kuracağım diyebilirsiniz, bu başka bir şey. Ama kıraathane dediğiniz şey Türkiye’deki anlaşılır haliyle bildiğiniz kahve. ‘Millet bahçesi’ meselesinde ‘yuvarlanın’ sözleri de çok ilginç. Demek ki gözünde fakir insan kavramı oluşmuş. Erdoğan’ın vatandaştan koptuğunu anladım. 1153 odalı saray gökyüzüne çıkartmış. Vatandaş ‘maraba’ artık gözünde. Arkadaş ağa olmuş. Doktora görünmeli, durduğu yerden sabah başka konuşuyor, akşam başka konuşuyor. İnsanlar yorgunluktan yer yurt karıştırabilir, ona bir şey diyemem ama bugün ak dediğine, öbür gün kara, öbür gün beyaz sonra da gri diyor. Bir panik duygusu hissediyorum. ”