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Yaşam

Akşehir Belediye Başkanı'ndan Nasreddin Hoca heykeli açıklaması

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, heykellerin, hocayı tam olarak ‘yansıtmadığını’ söyledi

18 Temmuz 2017 01:48

Konya-Afyonkarahisar yolundaki iki tesisin önüne yerleştirilen Nasreddin Hoca heykelleri, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Konya Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, heykellerin 'hocayı tam olarak yansıtmadığını’ söyleyerek konuyu tesislerin işletme sahipleriyle görüşeceğini belirtti.

Akkaya, Nasreddin Hoca heykellerinin her yere dikilmesini doğru bulmadığını anlatarak, “Bugünlerde medyada, Nasreddin Hoca heykeliyle ilgili konu var. D-300 karayolundaki tesislerde bulunan heykellerin, Nasreddin Hoca’ya benzemediği, tam temsil etmediği şeklinde. Bizler de heykellerin Nasreddin Hoca’yı tam yansıtmadığını düşünüyoruz, ilgili firma sahibi uyaracağız” diye konuştu.

Başkan Akkaya, şöyle devam etti:

“Hocamızın mesajları evrenselleşmiş, ulasal değil, uluslararası boyutta yankı bulmuş, Avrupa, Kanada, Çin, Japonya, Türki cumhuriyetlerinde evrensel kimlik haline gelen, filozof olan, İslam alemi olan hocamızı, küçültmemek, onun bu kimliğine halel getirmemek için biraz daha dikkatle olmamız gerekiyor. Heykellerini yaparken ve gerekse temsili Nasreddin Hoca ile çeşitli şenliklere, etkinliklere her yere götürürsek, hocamızı küçültürüz. Ben Nasreddin Hoca torunlarına hizmet eden bir başkan olarak, Nasreddin Hoca’nın torunu olarak ricam; hocamızı küçültmeyelim, hocamızı her yere, temsili Nasreddin Hoca ile her yere götürmeyelim. Hocamızın mesajlarının anlam bulduğu o İslam niteliği yanlış giden toplumdaki olayları düzelmek adına, hocamız mizahı bir sanat olarak, eğitim metodu olarak kullanmış, aslı olan hocamızın gülümsetirken, düşündürmesi, yanlışlıkları düzeltmesi, olaylara duyarlı kalmasıdır. Dolayısıyla bu tür heykelin her ticarethaneye, her yere dikilmesini doğru bulmuyorum. Akşehir’e gelen misafirlerimiz Gülmece Parkı’nda görecektir, fıkralarımızı canlandıran heykellerimiz var. Orada hocamızın fiziki kimliği, o alimliği, filozofluğuna, kadılığına, halel getirmeyecek şekilde o fıkra canlandırması yapılmıştır. Örnek alınması gerekiyorsa burada görülebilir.”

 

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