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Yaşam

Aksaray'da fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Aksaray'da düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen aralarında yabancı uyruklu kadınlarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı

11 Kasım 2013 12:25


İstanbul Aksaray'da düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen aralarında yabancı uyruklu kadınlarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Aksaray sokaklarının birçok noktasında fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri bölgede akşam saatlerinde operasyon başlattı.

Yapılan operasyonla fuhuş yaptıkları belirlenen aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 14 kadın gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

 

'Çekmeyin anam babam hacı'

 

Hakan Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltına alınan kadınların 50 ile 100 TL arasında değişen ücretler karşılığında fuhuş yaptıkları belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından göz altına alınan 14 kadın şube çıkışında çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi. Bir kadının "Çekmeyin ben Türküm. Anam hacı babam hacı" demesi ise dikkat çekti. 14 kadın daha sonra sağlık kontrolleri için Deri ve Zührevi Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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