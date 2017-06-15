Akşam'ın yayın yönetmeni, Aydın Doğan'a tazminat ödeyeceğine ilişkin haberi yalanladı

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, 21 Mayıs 2016 tarihli "Aydın Doğan Yargıtay'ı tehdit mi ediyor?" başlıklı yazısı nedeniyle Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’a 3 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiği yolundaki haberi yalanladı.

Kelkitlioğlu, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kimseye tazminat ödemeye mahkum olmadım. İnsanları kandırmayın. Dava yargıtayda, kesinleşmiş bir şey yok. Kesinleşmemiş bir dava haberini şahsımı hedef alarak birinci sayfaya koyacak kadar karın ağrınız varsa doğru yoldayım demektir."