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Medya

Akşam'ın yayın yönetmeni, Aydın Doğan'a tazminat ödeyeceğine ilişkin haberi yalanladı

“Kimseye tazminat ödemeye mahkum olmadım; insanları kandırmayın"

15 Haziran 2017 13:17

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, 21 Mayıs 2016 tarihli "Aydın Doğan Yargıtay'ı tehdit mi ediyor?" başlıklı yazısı nedeniyle Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’a 3 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiği yolundaki haberi yalanladı.

Kelkitlioğlu, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kimseye tazminat ödemeye mahkum olmadım. İnsanları kandırmayın. Dava yargıtayda, kesinleşmiş bir şey yok. Kesinleşmemiş bir dava haberini şahsımı hedef alarak birinci sayfaya koyacak kadar karın ağrınız varsa doğru yoldayım demektir."

 

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