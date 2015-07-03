Akşam'dan MHP'ye: Kaset operasyonlarına hazırlıklı olun

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Meclis Başkanlığı seçiminin son turunda aldığı tavır nedeniyle muhalefet kanadı tarafından MHP'ye yönelik gelen eleştirilere ilişkin olarak, "MHP oyuna çomak sokunca oldukça kızmışlar. Daha önce yaşanan tecrübelerden yola çıkarak uyarıyorum; Pensilvanya destekli kaset operasyonlarına hazırlıklı olunmalı" iddiasında bulundu.

Kelkitlioğlu’nun Akşam’da “MHP’yi uyarıyorum: Pensilvanya’ya dikkat edin!” başlığıyla yayımlanan (3 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

Ülkeyi yönetmeye talip olan muhalefet partileri, Meclis başkanı seçiminde duvara toslayınca birbirine girdi. Hakaretler, suçlamalar, yakışıksız sıfatlar havada uçuşuyor. Büyük bir titizlikle kurdukları çatı yerle bir oldu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun itiraf ettiği gibi, ‘Çatı mı kaldı?’

Bugün yaşananlara bakıyorum da, ya Ekmeleddin İhsanoğlu bu ülkenin cumhurbaşkanı olsaydı? "Allah Türkiye’yi korudu" demekten kendimi alamıyorum.

İsmet Yılmaz’ın Meclis Başkanı seçilmesinden rahatsız olanların hedefindeki MHP’nin tavrını ise en iyi Ümit Özdağ özetledi; “Ekmeleddin İhsanoğlu CHP ile bizim çatı adayımız değil miydi? Biz CHP’den İhsanoğlu için destek istedik, vermediler. Biz de Baykal’a destek vermedik.”

Durum onu gösteriyor ki; öyle zorlamayla, itmeyle, kakmayla bir araya gelinmiyor. Doğru; CHP, MHP’nin adayı İhsanoğlu’na destek veremezdi. Bu bir kere olur. Taban ‘yeter artık, durmadan MHP’nin adayını mı destekleyeceğiz’ der! Bu işler seçim otobüsünden Bozkurt selamı vermeye benzemez.

Kumpaslar hâlâ unutulmadı

Bu kadar hengamenin içinde olan yine Deniz Baykal’a oldu. Esip gürleyen muhalefetin 4. turda beraber hareket edeceğini öngörenler, Baykal’ın Meclis Başkanı olacağını düşünüyorlardı. Ancak, MHP-HDP düşmanlığını hesaba dahi katmadılar.

Bir diğer husus, MHP’nin Meclis başkanlığı seçimindeki tavrı, en çok da ‘paralel örgüt’ medyasını rahatsız etmişe benziyor. Dün attıkları başlıklar bunun kanıtı. MHP oyuna çomak sokunca oldukça kızmışlar. Daha önce yaşanan tecrübelerden yola çıkarak uyarıyorum; Pensilvanya destekli kaset operasyonlarına hazırlıklı olunmalı. ‘Paralel örgüt’ün çalışma sistemi belli. Montaj kasetler, kes yapıştır dinlemeler en iyi becerdikleri iş.

MHP’li vekillere yönelik daha önce yapılan kaset kumpasları hâlâ unutulmadı.

Blok, Ahmet Hakan’ın başına mı çöktü?

Sonradan aileye katılmasına rağmen Aydın Doğan’ı savunma konusunda eskilerden çok daha cevval olan ve Doğan Grubu sözcülüğü görevini üstlenen Ahmet Hakan’ın zafer sarhoşluğu kısa sürdü. 7 Haziran seçimlerinin ardından etrafa kin kusan, parmak sallayan, ‘hepiniz yargılanacaksınız, yok mu ülkesini seven bir savcı’ çağrılarında bulunan Ahmet Hakan, dün noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dolayısıyla AK Parti’ye karşı oluşturulan blok, Meclis başkanlığı seçim sonuçları sonrası sanki Ahmet Hakan’ın başına çöktü! O Karadayı dizisindeki ‘dünyayı ben yarattım havasındaki’ savcı Turgut edası gitti, yerine arkasından asıp kestiği halde Karadayı’yı karşısında her gördüğünde ‘ben ettim sen etme’ diyen gazinocu Necdet geldi.

Ahmet Hakan dün, ‘iyi tarafından bakalım’ başlıklı yazısında Meclis başkanlığı seçim sonuçlarını hayra yorarak, ülkenin cepheleşmekten kurtulduğuna dikkat çekti! Hakan, bununla da kalmadı, ‘Oyun kuramayan muhalefet’ başlığını kullandığı yazısında da yaşadığı hayalkırıklığını dışa vurdu.

Daha çok hayalkırıklığı yaşayacaksın, bu henüz başlangıç!