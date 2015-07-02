Meclis Başkanlığı seçimlerine kızan seçmen MHP Genel Merkezi'nin telefonlarını kilitledi

AKP’li İsmet Yılmaz’ın TBMM Başkanı seçilmesi MHP’yi sıkıntıya neden oldu. MHP’nin geçersiz oylarıyla AKP’nin kazandığını öğrenen partili ve seçmenler Meclis Grubu ile Genel Merkez’in telefonlarını kilitledi. Bunun üzerine MHP yönetimi bugün milletvekilleriyle olağanüstü bir toplantı yaptı. TBMM’de yapılan basına kapalı toplantıda, fatura HDP’ye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, toplantıda oylamaya ilişkin savunma yapıldı ve “ MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısında her koşulu açıkça ortaya koydu. TBMM Başkanlığı 13 yıldır AKP’de. Kimse ses çıkarmadı. Kaldı ki gösterdiğimiz aday CHP ve MHP’nin ortak çatı adayı. MHP Baykal’a mahkum edilemez. TBMM başkanlığı seçiminde bu tablonun ortaya çıkması MHP’nin sorumluluğunda değil. Bunu tabanda herkese anlatın” dediği öğrenildi.

Milletvekillerine, tepki telefonlarına anlayışlı davranmaları istendi ve MHP’nin tutarlı tavrının anlatılması da istendi. Alınan bilgiye göre, toplantıda, “ Bizim CHP’yi desteklememiz değil, CHP’nin bizi desteklemesi gerekirdi. Bunu açıkça ortaya koyduk. Partimiz her zaman olduğu gibi şimdi de tutarlı davranmıştır” görüşü öne çıktı.

HDP algı operasyonu yapıyor

Toplantıda medyada bir algı operasyonunun yapıldığı ifade edildi. Bu algının oluşmasında HDP’nin büyük etkisi olduğu dile getirilirken, MHP’nin bu algıyı topluma ve tabana çok iyi anlatması gerektiği üzerinde de duruldu. Bazı seçmenlerin milletvekillerini arayarak, ‘keşke MHP’ye oy vermeseydik’ şeklindeki sözlerinin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekilerek, " Abdullah Gül seçildiği dönemde de MHP üzerinde bazı odaklar belli kampanyaları yürüttü. Ancak sonuçta Türkiye’nin istikrarı bozulmadı. MHP yönetiminin aldığı bazı kararların kısa vadeli olmadığı, uzun vadede de sonuçlarının toplum tarafından algılanacağı açıkça anlatıldı. Başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere, MHP başkanlık divanı üyeleri televizyon ve gazetelerde neden geçersiz oy verildiğini açıkça anlatıyor, anlatmaya devam edecek. Bu nedenle önemli olan sizin seçmenden gelecek tepkilere hazır olmanız. Aynı zamanda Bahçeli’nin söylemleri etrafında bunu anlatmanız gerekecek. Hazırlıklı olun”.