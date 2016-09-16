Akşam: Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı Alman gizli servisi koruyor

Hükümete yakınlığını ile bilinen Akşam gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, hakkında yakalama kararı çıkmadan önce Gürcistan'a gittiği belirlenen 17 - 25 Aralık savcılarından Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Freiburg'da Alman gizli servisi BND tarafından korunduğunu iddia etti. Kelkitlioğlu, "Almanya’ya sığınan Öz ve Kara’yı bu ülkenin istihbarat servisi BND koruyor. Alman ajanlar villa etrafında ciddi bir koruma kalkanı oluşturmuş durumda..." dedi.

Murat Kelkitlioğlu'nun Akşam gazetesinin bugünkü (16 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Zekeriya Öz’ü BND koruyor' başlıklı yazısı şöyle:

Türkiye’ye elçi olarak atanan en büyük özellikleri ‘hadlerini bilmemek’ olarak özetlenebilir. O kadar ileri gidiyorlar ki, neredeyse sınırdışı edilmeyi hak ediyorlar... 15 Temmuz gibi bir geceyi yaşayan Türkiye’nin "Yanında olduklarını ve bu işgal girişimini yapanları kınadıklarını" açıklamak için 2-3 hafta bekleyen bu kendini bilmezler, terör örgütlerinin yuvası haline gelen belediyelere kayyum atanınca şahin kesiliyorlar.

Hatta bırakın şahin kesilmeyi, ABD Büyükelçisi Bass’ın yaptığı gibi, Türkiye’deki sisteme müdahale etmeye çalışacak kadar şapşallaşıyorlar.

Neymiş; bir an önce seçime gidilmesi gerekiyormuş. Siz ilk önce ağzınızdan düşürmediğiniz demokrasiye sahip çıkmayı öğrenin. Teröristbaşlarını ülkenizde beslemekten vazgeçin. Irak, Afganistan, Vietnam’daki gibi insanlık suçlarını yaşatan bir ülkenin büyükelçisinin demokrasi havarisi havasına girmesi hiç inandırıcı olmuyor.

Ya Almanya’ya ne demeli?

Yıllardır bütün terör örgütlerine ve militanlarına kucak açarak neredeyse bu örgütlerin palazlanmasına neden olan bu ülke de, Türkiye’deki bütün temsilciliklerini kapadı. Sanki kendileri çok güvenli bir ülkeymiş gibi. Çatapat patlasa ödleri kopan, aylarca kendine gelemeyen, başka bir ülkenin cumhurbaşkanının sesinden bile korkan Almanya da haddini bilmeyenlerden.

Gelin size imza attıkları son skandalı anlatayım!

Hatırlarsınız, FETÖ’nün militan savcıları vardı... Zekeriya Öz ve Celal Kara’dan bahsediyorum. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhuriyet gazetesine verdikleri röportajda darağcını adres gösteren bu isimler, sıkıyı görünce fare gibi yurtdışına kaçmışlardı.

Bu 2 FETÖ militanının Almanya’da olduğu kesinleşti. Bir süre öncesine kadar İsviçre ve Fransa sınırına yakın Freiburg'daki bir villada beraber kalıyorlardı. Burası, olası bir riskte ülke değiştirilmesi için özellikle seçilmişti. Zekeriya Öz’ün ailesi Almanya’ya gidince Celal Kara villadan ayrıldı. Bu bilgilere ulaşınca gidip kaldıkları villayı görüntülemek bile istedik. Ancak, karşımıza çıkan engel karşısında şok olduk.

Şimdi sıkı durun!

Almanya’ya sığınan Öz ve Kara’yı bu ülkenin istihbarat servisi BND koruyor. Alman ajanlar villa etrafında ciddi bir koruma kalkanı oluşturmuş durumda...

Bu bilgi, Almanya ile FETÖ arasındaki bağlantıyı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

O yüzden, Türkiye’ye akıl vereceğinize siz önce terör örgütleri ve militanlarıyla olan bağlantılarınızı kesin. Ve bu milletin sabrını taşırmayın!