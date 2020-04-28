Akşam yazarı Ahmet Kekeç'ten Canan Kaftancıoğlu sorusu: Bu kadın niye içeride değil?

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, hane dokunulmazlığı, taciz, röntgencilik, kamu görevlisinin adresini teşhir gibi suçları işlediğini iddia ettiği yazısında, ". Bu kadın terör suçu işlemiştir (kamu görevlisinin evine “keşif” yaptırmıştır) ve şu an içeride olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kekeç, Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarının nefret üzerine kuruluğu olduğunu savunduğu yazısında, "Madem kaçak yapı denetlemeye pek düşkünsünüz, belediye başkanınız Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde gaspedilmiş 3 bin metrekarelik (mahkemeden yıkım kararı çıkmış) inşaat alanını denetleyin." diye yazdı.

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