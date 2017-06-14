Akşam Yayın Yönetmeni, Aydın Doğan'a tazminat ödeyecek

Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, 21 Mayıs 2016 tarihli "Aydın Doğan Yargıtay’ı tehdit mi ediyor?" başlıklı yazısı nedeniyle, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’a 3 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Kelkitlioğlu’nun Akşam gazetesinin 21 Mayıs 2016’da birinci sayfasından "Hâkimi tehdit mi ediyor?" başlığıyla anonslanan köşe yazısı nedeniyle Aydın Doğan adına avukatı Şehnaz Yüzer, İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 20 bin liralık tazminat davası açtı.

Avukat Yüzer, "POAŞ davasında, mahkeme üyelerinin ‘Bu davayı bitirin’ uyarıları ile tehdit edildiğinin ileri sürüldüğü" yazıyla ilgili dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Davalı ve yandaş medyanın baskısı ile yönetim kurulu üyesi dahi olmadığı şirket ile ilgili davaya müvekkilim de hukuka aykırı bir şekilde dahil edilmiştir. Yazılanların somut gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilim her dönemde siyasi iktidarın hedefi olmuş ve tüm suçlamalarda her zaman hukuka ve objektif yargıya olan güveni ile itibarını korumuştur. Hukuka aykırı davalar açıldığını çok iyi bilen davalı ise bu kez baskı/tehdit isnadına sığınmıştır, kasıtlı bir senaryo üreterek dava konusu yazıyı kaleme almıştır.”

12. Asliye Hukuk Mahkemesi dünkü kararında Kelkitlioğlu’nu yasal faizi 21 Mayıs 2016’dan işlemek üzere 3 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.