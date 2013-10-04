Akşam ve SkyTürk'ün 'Ethem Sancak'a satılacağı doğrulandı' iddiası

Akşam Gazetesi bünyesinde bulunan Skytürk360 ve dergileriyle birlikte işadamı Ethem Sancak'a satıldığı iddia edildi. Gazete ve televizyon kanalını satın alabileceğinin ilk sinyalleri geçtiğimiz günlerde Skyturk360'da katıldığı bir programa veren Sancak, stratejik sektör olarak nitelendirdiği medyaya yeniden dönmek istediğini belirtmişti.

gazeteciler.com'un haberine göre, Akşam Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali İslamoğlu da kulislerde konuşulan iddiayı doğrulayarak resmi anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını belirtti.

Ethem Sancak kimdir?

İş adamı Ethem Sancak, İlk ve orta eğitimini Siirt'te tamamlayan Sancak üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 1976 yılında mezun olduktan sonra 1976-1978 yılları arasında gazetecilik yaptı.

İlaç dağıtımı sektörünün yüzde 40'ını elinde bulunduran Hedef Alliance'ın sahibi olan Sancak'ın, tarım ve hayvancılık alanında da büyük yatırımları var. 68'li, komünist, Perinçek'in liderliğini yaptığı TİKP'li ve Aydınlıkçı, eski CHP delegesi, yeni TÜSİAD üyesi ve Hz. Muhammed'in soyundan gelme bin beş yüz kişilik Siirtli bir ailenin reisi. Kendisini "Tayyip Erdoğan sevdalısı" olarak niteleyen Sancak, tarihe ve ineklere meraklı. Star Gazetesi'nin ve Kanal 24'ün sahibi de olan Sancak, medyadan uzaklaşmasını "Erdoğan'ı desteklemek için medyaya girdim, bana ihtiyaç kalmadığı için de gazete ve televizyonumu sattım" diye açıklamıştı.